Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Yeni anayasa için muhalefete çağrıda bulunan Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Cumhurbaşkanlığına aday değilim, başbakanlığa adayım" sözlerine de yanıt verdi.

"HAYALİ BİR MAKAMA TALİP OLMUŞTUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'in hayali bir makama talip olduğunu belirterek, "Bir de o ittifakın diğer partisi ve başındaki hanım var. HDP'nin Millet İttifakı'nın ortağı olduğu beyanlarla, CHP'nin belediye uygulamalarıyla inkarı olmayan bir gerçektir. İYİ Parti'nin buna kör sağır kalarak kendi konumunu koruma çabası sürdürülebilir değildir. Bu hanımefendinin hayali başbakanlığa talip olması da bu trajikomik olayla ilgilidir" dedi.

"HDP, BU HANIMEFENDİYİ VETO ETMİŞTİR"

Erdoğan, açıklamasının devamında HDP'nin İYİ Parti lideri Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığını veto ettiğini ifade ederek, "HDP, Millet İttifakı'ndaki hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir. Hayali bir makama talip olunmasının gerisinde bu vetonun sineye çekilmesi vardır" diye konuştu.

"28 ŞUBAT SÖZLERİNİ UNUTMADIK"

Akşener'in 28 Şubat süreciyle ilgili sözlerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bu hanımefendinin '28 Şubat kararlarına ben imza attım, uygulanması gerektiğine inanıyorum' sözünü unutmadık. İnsanda ilke ve omurga olmayınca her devirde ne söylemesi gerekiyorsa onu saçmaktan geri kalmaz. Bize saldıran herkes gibi bunların da gerisi envai çeşit rezilliklerle doludur.

"BUNLARA ÜLKE EMANET EDİLMEZ"

Bu muhalefet değil, millete düşmanlıktır. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir muhalefet anlayışı göremezsiniz. Bunlara ülke emanet edilemez. 40 tilkinin kuyruğunu birbirine dolaştırdıkları için her gün farklı tarafa savrulanların yarın hangi çukura yuvarlanacaklarını kimse bilemez. Ülkenin gerçek meseleleri üzerine kafa yormak yerine, yumuşak karın olarak gördükleri yere saldıranlara bu millet yüz vermeyecektir.

"AK PARTİ ÇATISI ALTINDA UYUŞTURUCUYLA BAĞLANTILI İNSAN BULAMAZSIN"

CHP ve Kılıçdaroğlu hemen her konuda neresinden tutsanız elinizde kalacak şekilde tel tel dökülüyor. CHP'nin başındaki zatın yalanlarını, iftiralarını ortaya sermekten biz yorulduk. Ama bu zat bunları tekrarlamaktan vazgeçmiyor. Dün yine çıkmış Merkez Bankası'nın İstanbul'daki binasından Man Adası iftirasına, uyuşturucu parasına aklına ne gelirse sallamış. Bay Kemal uyuşturucu arıyorsan aynaya bak. AK Parti çatısı altında uyuşturucuyla iştigal eden insan bulamazsın. Böyle bir iftirayı da AK Parti'ye atamazsın. Devletten aldığı maaş dışında iş yapmamış, iş nasıl yapılır konusunda fikri olmayan bu zatın iddialarına cevap vermeyi zül addediyorum. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı işinin adının siyasetle ilgisi yoktur. Artık bu kişi tababet ilminin konusu haline gelmiştir. Bu kişi artık milli güvenlik sorunu haline dönmüştür.

"BUNDAN SONRA DA KALKINMANIN GAYRETİ İÇERİSİNDE OLACAĞIZ"

Bunların Türkiye'nin dününde hizmetleri, eserleri yoktur. Geleceğe dair kayda değer fikir ve emek ürünü, hiçbir projeleri, taahhütleri yoktur. Böyle niyet ve gayretleri de bulunmuyor. Biz bundan sonra da hep ülkemize ve milletimize eser kazandırmanın, kalkınmamızı hızlandırma gayreti içinde olacağız. Ülkemizi tarihimizde ilk defa sivil anayasaya kavuşturma girişimimiz de bu konuda önümüze kimsenin geçemediğinin işaretidir.

"FABRİKA AÇMIYORLAR SÖYLEMLERİ GERÇEK DEĞİL"

Ülkemizin 81 vilayetinin ve 84 milyonun tamamını kucaklayarak hiçbir meseleyi çözümsüz bırakmadan gece-gündüz çalışıyoruz. Bu hafta da Adana-Ceyhan oralardayız. Utanmadan, sıkılmadan 'Bu iktidar fabrika falan açmadı, açmıyor.' Ben geçenlerde 26 fabrika açılışı yaptım, bu hafta yine yapacağım. Senin aklın bu işlere ermez. Bu işler bizim. Sen fabrika görsen başka bir şey zannedersin. Biz bu milletin her ferdini gönülden sevdik, seviyoruz.

AK Parti'yi millet kurmuştur, istikameti millet vermiştir. AK Parti'nin hizmet ve eser yolunu açacak olan yine aziz milletimizdir. Yanımızda olan milletimize şükran borcumuzu daha çok hizmet ederek ödeyebiliriz. Önce 2023 hedeflerimize ulaşacağımıza ardından gençlerimize 2053 vizyonumuzu, TeknoFest kuşağına bırakacağımıza şüphe duymuyorum. 2023'te bir kez daha ülkeyi yönetme sorumluluğu üstleniriz. Tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini sürdürme imkanı bulabiliriz. Bu bizlerin, buradaki heyetin elindedir."

Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021

Haberler.com - Son Dakika Haberleri