Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola, Togo ve Nijerya'yı ziyaret edecek - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola, Togo ve Nijerya'yı ziyaret edecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola, Togo ve Nijerya'yı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17-20 Ekim 2021 tarihlerinde mevkidaşlarının davetlerine icabeten, Angola, Togo ve Nijerya'yı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17-20 Ekim 2021 tarihlerinde mevkidaşlarının davetlerine icabeten, Angola, Togo ve Nijerya'yı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 17-20 Ekim 2021 tarihlerinde mevkidaşlarının davetlerine icabeten, Angola, Togo ve Nijerya'yı ziyaret edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Angola'yı ziyaretleri, Türkiye'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyareti teşkil edecektir. Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'nun 27-28 Temmuz 2021 tarihlerinde ülkemize gerçekleştirdiği ziyaretle ivme kazanan siyasi ve ekonomik ilişkiler, bu tarihi ziyaretle daha ileri noktaya taşınacaktır. Togo'ya yapılacak ziyaret de keza Türkiye'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret olması hasebiyle tarihi nitelik arz etmektedir. Lome'de gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınacak, işbirliğinin pekiştirilmesi üzerinde durulacaktır" denildi.

Açıklamanın devamı şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Afrika Turu'nun son durağında köklü ve güçlü ilişkilere sahip olduğumuz Nijerya'yı ziyaret edeceklerdir. Abuja'da yapılacak resmi temaslarda mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecektir. Ziyaretler, Liderlerin, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunmalarına da imkan tanıyacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Angola'yı ziyaretleri sırasında Angola Ulusal Meclisi'ne de hitapta bulunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Angola ve Nijerya'da ziyaretler marjında düzenlenecek İş Forumlarını teşrifle iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelmeleri de öngörülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur" - ANKARA

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