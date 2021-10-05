Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş;

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, hedeflerinin vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, yaşam standartlarını yükseltmek olduğunu söyledi.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, köylere yaptığı ziyaretlerini sürdürüyor. Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve parti yöneticileriyle birlikte merkeze bağlı Üyük, Yaydiğin ve Karaca köylerini ziyaret eden Bektaş, vatandaşlarla bir araya gelerek sıkıntı ve taleplerini dinledi.

İl Özel İdaresi olarak başta ulaşım olmak üzere alt yapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için gece-gündüz çalıştıklarını dile getiren Mehmet Bektaş, "Çoğu köyümüzün içme suyu, kanalizasyon ve kilit parke taşı tamamlandı. Köylerimizin bu hizmetlere kavuşması ve bu hizmetlerde bizlerinde bir nebze katkısının olması bizleri ziyadesiyle memnun ederken bundan sonraki süreçte de köylerimizi ziyaret etmeye muhtarlarımızla ve buralarda yaşayan vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.

Kış mevsimi gelmeden köy yollarının bakım ve onarımlarının yapıldığını aktaran Bektaş, "Şu anda ekiplerimiz yoğun bir çalışma içerisinde bazı yollarda yama, bazı yollarımızda da asfalt çalışması yapıyor. Nerede ihtiyaç var ise ekiplerimiz soluğu orada alıyor. Bizler de vatandaşımızın sesine kulak verip, birinci ağızdan onları dinlemek için ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi hedefimiz şehirde ne varsa köyde de olması, buralarda yaşayan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve yaşam standartlarını yükseltmektir" şeklinde konuştu. - ÇORUM