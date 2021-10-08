CHP'li Erkek, Denizli Gençlik Kolları Başkanı'nın tutuklu bulunduğu cezaevi önünde açıklama yaptı Açıklaması

DENİZLİ (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanan partinin Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'nun suçsuz olduğunu savunarak, "Devleti yönetenler, siyaset yapanlar, üst düzey kamu görevlileri en ağır eleştirileri, şoke edici ifadeleri dahi göğüslemek zorundadırlar." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Gülizar Biçer Karaca ile 6 milletvekilinin de bulunduğu grup, 28 Eylül'de tutuklanan Tugay Odabaşıoğlu'nun bulunduğu Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde bir araya geldi.

Cezaevinde Odabaşıoğlu ile görüşmesinin ardından basın mensuplarının karşısına geçen Erkek, arkadaşlarının yaptığı siyasi eleştiri nedeniyle tutuklandığını savundu.

Parti genel başkanlığı yoluyla devletin yönetilmesinin adaletsizliklere neden olduğunu ileri süren Erkek, şöyle konuştu:

"Başka bir genel başkana söylenen söz soruşturma konusu dahi olmuyor. Aynı söz AK Parti'ye söylendiği zaman Cumhurbaşkanına hakaret suçu oluyor. Böyle bir adalet ve hukuk sistemi olmaz. Üstelik dosyadaki delil denilen şeyler de hukuka aykırı olarak elde edilmiş. Basına kapalı olan bir toplantıda yapılan bir siyasi eleştiri suç olabilir mi ? Devleti yönetenler, siyaset yapanlar, üst düzey kamu görevlileri en ağır eleştirileri, şoke edici ifadeleri dahi göğüslemek zorundadırlar. Bunu Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi söylüyor."

Arkadaşlarının yargılama sonucunda beraat edeceğine inandıklarını ifade eden Erkek, demokrasi, hak, hukuk ve adalet mücadelesinde her türlü bedeli ödemeye hazır olduklarını da aktardı.

Basın açıklaması sırasında Erkek'e, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Muğla milletvekilleri Suat Özcan ve Süleyman Girgin, Parti Meclisi Üyesi Gizem Özcan ile İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da eşlik etti.

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, 18 Eylül'de katıldığı basına kapalı toplantıdaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerinin yer aldığı görüntülerin bazı internet sitelerinde yayımlanmasının ardından gözaltına alınarak 28 Eylül'de tutuklanmıştı.