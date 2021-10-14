CHP'li Beko: 'Geri dönüşüm, ekonomiye en az yıllık 35-40 milyar lira katkısı olan sektör' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP'li Beko: "Geri dönüşüm, ekonomiye en az yıllık 35-40 milyar lira katkısı olan sektör"

AA / Buket Güven - Haberler | Politika
CHP'li Beko:

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, kullanılmış kağıdın geri dönüşümünün hava kirliliğini yüzde 74, su kirliliğini yüzde 35, su kullanımını yüzde 45 azalttığını belirterek "Geri dönüşüm, ekonomiye en az yıllık 35-40 milyar lira katkısı olan sektördür.

İZMİR (AA) - CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, kullanılmış kağıdın geri dönüşümünün hava kirliliğini yüzde 74, su kirliliğini yüzde 35, su kullanımını yüzde 45 azalttığını belirterek "Geri dönüşüm, ekonomiye en az yıllık 35-40 milyar lira katkısı olan sektördür." dedi.

Beko, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında geri dönüştürülebilir atık toplayıcılarıyla ilgili görüşlerini paylaştı. Bu kişilerin cam, kağıt, metal, plastik gibi geri dönüştürülebilir atıkları topladığını söyleyen Beko, İstanbul'da 100 bin Ankara'da 200 binin üzerinde kişinin bu işi yaptığını vurguladı.

Kani Beko, atık toplayıcılarının yeniden değerlendirilebilir atıkları geri dönüşüm sektörüne kazandırma açısından önemli görev üstlendiklerine işaret ederek "Türkiye'de kayıt dışı olarak toplanan ambalaj atıklarının yarısı sokak toplayıcıları tarafından kazandırılmaktadır." dedi.

Söz konusu işçilerin 2,5 litrelik plastik şişeyi geri kazandırması neticesinde 6 saatlik elektrik enerjisinin tasarruf elde edildiğini aktaran Beko, "Dönüşen her ton cam için 100 litre petrol tasarrufu sağlanmaktadır. Kullanılmış kağıdın geri dönüşümü hava kirliliğini yüzde 74, su kirliliğini yüzde 35, su kullanımını yüzde 45 azaltmaktadır. Geri dönüşüm, ekonomiye en az yıllık 35-40 milyar lira katkısı olan sektördür." diye konuştu.

Beko, atık toplayıcılarının iklim değişikliği ile mücadele konusunda topladıkları atıklarla büyük bir görevi yerine getirmiş olduğunu ifade ederek bu kişilere sahip çıkılmasını istedi.

AA / Buket Güven - Son Dakika Haberleri
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar düştü

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar düştü

 Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun 'Siyasi cinayetler' çıkışını yorumlarken başına gelen ilginç olayı anlattı

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler" çıkışını yorumlarken başına gelen ilginç olayı anlattı

 CHP ve İYİ Parti'nin ardından bir 'siyasi cinayet' iddiası da Davutoğlu'ndan: Şu anda dostça uyarılar geliyor

CHP ve İYİ Parti'nin ardından bir "siyasi cinayet" iddiası da Davutoğlu'ndan: Şu anda dostça uyarılar geliyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Burak Yılmaz Mustafa Varank
Magazin Bülent Ersoy Emre Belözoğlu
Spor Emre Belözoğlu Mustafa Varank Burak Yılmaz
Tüm Haberler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: CHP'li Beko: 'Geri dönüşüm, ekonomiye en az yıllık 35-40 milyar lira katkısı olan sektör' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 13:01:00. #1.13#