CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi açılışına katıldı Açıklaması

MEZİTLİ, MERSİN (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine oy veren vermeyen herkesi kucaklayacaklarını belirterek "Biz, böyle bir anlayışla yeni bir siyaseti başlatmak istiyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Büyük Nakliyeciler Buluşması etkinliğinin ardından nakliyecilerle öğle yemeği yedi. Daha sonra beraberindeki heyetle Mersin Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Mustafa Baysan Çocuk Gündüz Bakımevi'nin açılışını yaptı. Açılışın ardından bakımevini gezen Kılıçdaroğlu, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Daha sonra Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi'nin açılışına katılan Kılıçdaroğlu, burada, kentlerin mimarisi ve estetiğinin uyumlu olması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarından, hizmet ederken ayrım yapmamalarını istediğini belirterek, "Bize oy versin, vermesin herkesi kucaklayacağız. Biz, böyle bir anlayışla yeni bir siyaseti başlatmak istiyoruz." diye konuştu.

Kente daha önce yaptığı ziyarette Mersin Büyükşehir Belediyesince Sebze ve Meyve Hal Kompleksi'nde açılan Münir Özkul Kreşi'ni gezdiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Çocuğunuzu güven içerisinde bir yere bırakabiliyorsanız kente daha rahat alışabiliyorsunuz, alışverişe, düğüne, taziyeye, işinize gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla çocuğunuzu da güvenli bir yere emanet etmiş oluyorsunuz. Çocuğun karnı doyacak, öğretmenler onlara şarkılar, türküler öğretecekler. Çocuk, arkadaşlarından ayrılırken bile yarın sabah kreşe nasıl geleceğini düşünecek. Dolayısıyla kentin böyle bir güzelliği var."

Kılıçdaroğlu, bu güzelliği yaşatan belediye başkanlarına teşekkür ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Zaman zaman bizi eleştirirler 'Cumhuriyet Halk Partililer şunu yapamaz, bunu yapamaz', bir sürü şey söylerler. Bunların tamamı saçma. Bunlar gelip geçici şeyler, politik olarak söylenen sözler ama bir şey var, eğer belediye başkanıysanız yaptığınız her kuruş harcamanın hesabını halkınıza veriyorsanız ve halkınız için çalışıyorsanız bu çok değerlidir. Evet kreşin, kültür merkezlerinin, spor salonlarının, caddelerin, sokakların açılması, parkların yapılması o kentte yaşayan halk içindir ve dolayısıyla da belediye başkanı bu harcamaları yaparken halka hesabı veriyor, bizim Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin diğer belediyelerden temel farkı da budur."

Kılıçdaroğlu, eğitimdeki temel normun, çocuğun merak duygusunu büyütmek olduğunu belirterek "Çocuk ne kadar çok merak ederse ne kadar çok soru sorarsa o eğitim o kadar kaliteli ve niteliklidir. Bunun için de okul öncesi başlamak gerekiyor. Okul öncesi eğitime başladığınız zaman Türkiye'nin geleceğini güvence altına almış oluyorsunuz." dedi.

Kılıçdaroğlu, açılışını yaptıkları kültür merkezine Mersinli bir sanatçının isminin verilmesini istedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesen katılımcılar Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi açılışını gerçekleştirdi.