CHP'den Bakan Soylu'ya "sarhoş narası" yanıt! Tepkiler ardı ardına yükseldi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik çağrısı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Beceriksizliğini ve yetersizliğini sarhoş narasıyla kapatmaya çalışan Kılıçdaroğlu, "Heyyt!" demiş. Çok korktuk" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu'nun bu paylaşımına CHP'den tepkiler peş peşe geldi.
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün sosyal medya hesabından; bürokratlara "Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, pazartesi itibariyle durun. Bu illegal, paralel sistemlerden elinizi eteğinizi çekin" çağrısı yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise sosyal medya hesabından, "Beceriksizliğini ve yetersizliğini sarhoş narasıyla kapatmaya çalışan Kılıçdaroğlu, 'Heyyt!' demiş. Çok korktuk(!) Hesabı yol arkadaşların PKK'nın siyasi taşeronuna mı yoksa FETÖ'ye mi sordurursun. Milletimiz senin 'NE' olduğunu, çok iyi biliyor Kılıçdaroğlu..." mesajını paylaştı.
Soylu'nun kullandığı "sarhoş narası" ifadesine CHP'den ardı ardına tepkiler geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bakan Soylu'nun paylaşımına yanıt olarak "Tüm suçluların koruyuculuğunu üstlenen Suçişleri Bakanı'na söylüyorum; genel başkanımızla değil suçlularla mücadele et! Suçlulara şefkatli; öğrencilere, işçilere, hak arayanlara gaddar olmayı bırak! O kirli ağzına partimizi de genel başkanımızı da bir daha alma! Hadsiz!!!" ifadelerini kullandı.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, "Mafyanın şamar oğlanı haline gelen Süleyman Soylu kaybettiği itibarını hakaret ve iftira ile kurtaramaz. Önce mafyadan 10 Bin Dolar alan milletvekilini açıkla. Hesabı millet soracak. Az kadı" ifadelerini kullandı.