CHP'den Bakan Soylu'ya

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün sosyal medya hesabından; bürokratlara "Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, pazartesi itibariyle durun. Bu illegal, paralel sistemlerden elinizi eteğinizi çekin" çağrısı yaptı.

"BECERİKSİZLİĞİNİ SARHOŞ NARASIYLA KAPATMAYA ÇALIŞIYOR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise sosyal medya hesabından, "Beceriksizliğini ve yetersizliğini sarhoş narasıyla kapatmaya çalışan Kılıçdaroğlu, 'Heyyt!' demiş. Çok korktuk(!) Hesabı yol arkadaşların PKK'nın siyasi taşeronuna mı yoksa FETÖ'ye mi sordurursun. Milletimiz senin 'NE' olduğunu, çok iyi biliyor Kılıçdaroğlu..." mesajını paylaştı.

CHP'DEN ART ARDA AÇIKLAMALAR

Soylu'nun kullandığı "sarhoş narası" ifadesine CHP'den ardı ardına tepkiler geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bakan Soylu'nun paylaşımına yanıt olarak "Tüm suçluların koruyuculuğunu üstlenen Suçişleri Bakanı'na söylüyorum; genel başkanımızla değil suçlularla mücadele et! Suçlulara şefkatli; öğrencilere, işçilere, hak arayanlara gaddar olmayı bırak! O kirli ağzına partimizi de genel başkanımızı da bir daha alma! Hadsiz!!!" ifadelerini kullandı.

"HESABINI MİLLET SORACAK"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, "Mafyanın şamar oğlanı haline gelen Süleyman Soylu kaybettiği itibarını hakaret ve iftira ile kurtaramaz. Önce mafyadan 10 Bin Dolar alan milletvekilini açıkla. Hesabı millet soracak. Az kadı" ifadelerini kullandı.

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