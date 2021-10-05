'Bölücü kebapçılar' tartışması büyüyor! Vedat Milor'un imalı paylaşımına MHP'den jet yanıt - Haberler
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"Bölücü kebapçılar" tartışması büyüyor! Vedat Milor'un imalı paylaşımına MHP'den jet yanıt

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Politika

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" açıklamasına atıfta bulunarak 'kebap değerlendirme kriterlerini' paylaştı. MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Çiçek, Milor'un paylaşımına tepki gösterdi.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" açılamasının ardından gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor'dan imali bir paylaşım geldi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Milor, takipçilerine 'kebap değerlendirme kriterlerini' şu ifadelerle sıraladı: ''Güncellemenin ardından kebap değerlendirme kriterlerim aşağıdadır: - Zırhla mı çekilmiş? - Kuyruk yağı var mı? - İşletmeci bölücü mü?''

'Bölücü kebapçılar' tartışması büyüyor! Vedat Milor'un imalı paylaşımına MHP'den jet yanıt

Milor'un bu paylaşımına MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek'ten tepki geldi.

Çiçek, Milor'un paylaşımını alıntılayarak, ''Bugüne kadar "Ne şiş yansın, ne kebap" hayat yaşayan Vedat Milor için değerlendirme kriterim: - Dinlediğini, okuduğunu anlıyor mu? -Muhaliflere kuyruk yağı mı olmak mı istiyor? - Kebap yanında aşırı alkol mü aldı?'' yanıtını verdi.

'Bölücü kebapçılar' tartışması büyüyor! Vedat Milor'un imalı paylaşımına MHP'den jet yanıt

Milor daha sonra Çiçek'in tweet'ini alıntılayarak, şu yanıtı verdi: ''Takipçi arkadaşlarımızla bugünkü soru - cevap etkinliğinden. Sırasıyla cevaplarım: Evet, Hayır, Hayır.''

'Bölücü kebapçılar' tartışması büyüyor! Vedat Milor'un imalı paylaşımına MHP'den jet yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün grup toplantısında "Çarşı pazar marketlerdeki vicdani olmayan zamlı ürün satışlarından samimi olarak şikayet edenlere hak veriyorum. Fakat vatandaşlarımızın günlük iaşe çabasını istismar edip pireyi deve yapanlara da terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir. Teröre yardım ve yataklık eden bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" ifadelerini kullanmıştı.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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Haber: 'Bölücü kebapçılar' tartışması büyüyor! Vedat Milor'un imalı paylaşımına MHP'den jet yanıt - Haberler
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