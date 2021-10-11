Binali Yıldırım: '2023'de Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına sokacağız' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Binali Yıldırım: "2023'de Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına sokacağız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Binali Yıldırım:

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türkiye'de solun hizmet ve ihracat yapma kabiliyeti olmadığını söyleyerek, "Lafla peynir gemisi yürümüyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türkiye'de solun hizmet ve ihracat yapma kabiliyeti olmadığını söyleyerek, "Lafla peynir gemisi yürümüyor. Biz ne dedik az laf çok iş, bir arpa boyu kadar konuşacağız, dağlar kadar iş yapacağız. Bu iş tecrübe ister, tecrübeyle gençliğin heyecanını, enerjisini birleştirerek 2023 hedeflerimize en kararlı bir şekilde ilerleyeceğiz. 2023'de Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına sokacağız" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzurum'da Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Toplantıya AK Parti Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ ve Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Biz bu saçları değirmende ağartmadık. Milletin yolunda, millete hizmet yolunda çalışarak bu günlere geldik. Dadaşlar diyarına Erzurum'a 60 milyara yakın yatırım yaptık. Helali hoş olsun. Değerli bakanımız Recep Akdağ beyle sağlıkta değişim dönüşümü gerçekleştirdik Cumhurbaşkanımızın liderliğinde" dedi.

"Şehir Hastaneleri'ne laf edenlerin, rant sağladınız, yandaşlara iş çıkardınız diyenlerin bugünlerde sesi çıkmıyor"

AK Parti iktidarının en fazla konuşulan iki alanı olduğunu ifade eden Yıldırım, "Birisi ulaşım, birisi sağlıktır. O sağlığın mimarı Recep Akdağ'dır, lideri de Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnsan hafızası unutmaya meyillidir. Onun için kısa kısa hatırlatmakta yarar var. Bu ülkede en temel hak yaşam hakkı olan sağlık hizmetlerine erişimde problem vardır. İnsanlar sağlık hizmetine erişemediği gibi gittiğinde de imkanı yoksa hastanede rehin kalıyor. Ama bugün herkese ister sosyal güvencesi olsun, ister olmasın sağlık hizmeti veriliyor. Bu durum Amerika'da nasıl? Amerika'da paran yoksa ölürsün. Hiç kimse yüzüne bakmaz. Sadece Amerikalılar derler ki 'Yerde ölmüş birini görürseniz aman üzerine basmayın, çok nezaketsiz bir iştir.' Böyle bir anlayışla bizim anlayışımız arasındaki fark insanı yücelt ki devlet yüceltsin şiarından gelmektedir. Yola giderken, yol başlarken biz bunu ilke kabul ettik. Çünkü 600 yıllık Osmanlı'yı ayakta tutan en büyük umde, en büyük hedef budur. 65. Hükümet'i Cumhurbaşkanımızın onayıyla kurduk. Yine o hükümette de Recep Bey'le önce Sağlık Bakanı, sonra Başbakan Yardımcısı olarak kabinede beraberdik. Önceki hükümetlerde bakan olarak birlikte çalıştık. 20 yıllık sürede çok güzel işler yaptık. Bu Şehir hastanelerine laf edenler rant sağladınız, yandaşlara iş çıkardınız diyenlerin bugünlerde sesi çıkıyor mu? Çıkamıyor. Çünkü mahcup oldular" diye konuştu.

"156 ülkeye yardım eli uzatan bir Türkiye var"

Şehir hastanelerinin pandemide hayat kurtardığını belirten Yıldırım, "Eğer biz bu şehir hastanelerini yapmamış olsaydık, hazırlıksız yakalansaydık ne olurdu halimize. Sadece kendi vatandaşımıza değil, ihtiyacı olan dünyanın çok çeşitli yerlerinde ki 156 ülkeye de yardım eli uzatan bir Türkiye var. en zengin, teknolojisi gelişmiş ülkeler bu korona salgını dolayısıyla sınıfta kaldılar, perişan oldular, hastalarına sahip çıkamadılar. Ama Türkiye bu süreci alnının akıyla, en az zayiatla başaran, yöneten bir ülke olmayı sağladı. Bunun sebebi geçmişte yapılan gerek insana, gerekse hastane fiziksel altyapısına olan yatırımdır. Sadece Erzurum'da 400 bin metrekare sağlıkla ilgili alan var, 2 binden fazla doktor, 3 binden fazla sağlık çalışanı var. Bu rakamlar 2000'li yılların başında 10'da 1'i kadardı. Ambulans sayıları parmakla gösteriliyordu, say say bitmez. Ulaşımda yolları böldük, hayatı, milleti, ülkeyi birleştirdik. Uzakları yakınlaştırdık. Bir şeyi çok önemsedik başından beri dedik ki; yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Terörle mücadelede destanlar yazdık. Selami Altınok bir kahramandır. İçişlerinde yaptığı hizmetler, Mecliste yaptığı hizmetler bizim gururumuzdur. Mehmet Sekmen'i İstanbul'dan biliriz. Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak biliriz" dedi.

"Türkiye'de solun hizmet ve ihracat yapma diye bir kabiliyeti yok"

Binali Yıldırım, "Cumhuriyetten bu yana kurulan hükümetlerin ömrü sadece 1,5 yıl. Bu zaman ne yapabilirsiniz? Hangi projeyi yapabilirsiniz, Sansa Deresi'ne 50 tane köprü yapabilir misiniz? Hava yolunu halkın yolu yapacağız dedik yaptık. İnternet sizin yol arkadaşınız, size hiçbir palavra sökmez. Akıllı saat, telefonla dünya avucunuzun içinde, her şeyin doğrusunu anında görebiliyorsunuz. Sosyal medyada kim yalan söylüyor, kim iftira ediyor, neler oluyor sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada. Bakın eğer bu pandemi bizim 445 bin kilometre fiber hattımız olmasaydı biz nasıl işe, alışverişe gitmeden, hayatımızı, işlerimizi nasıl yapacaktık? İflas edecektik. Hayatı durdurmadık, elektronik ticaretle, e-Devlet marifetiyle sistem tıkır tıkır işledi. Bu vizyondur, öngörüdür. Türkiye'de solun hizmet ve ihracat yapma diye bir kabiliyeti yok. Çünkü onlar hiç millet desteğiyle iktidar olamadılar. İktidar olamayınca da nasıl hizmet yapacaksın" ifadelerini kullandı.

"Muhalefetin uzmanlaştığı alan konuşmak ama lafla peynir gemisi yürümüyor"

Muhalefetin uzmanlık alanının konuşmak olduğunu söyleyen Yıldırım, "Onların hakkını yemeyelim, uzmanlaştıkları bir alan var, konuşmak. Konuşa konuşa konuşmakta uzman oldular. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Biz ne dedik az laf çok iş, bir arpa boyu kadar konuşacağız, dağlar kadar iş yapacağız. Bu iş tecrübe ister, tecrübeyle gençliğin heyecanını, enerjisini birleştirerek 2023 hedeflerimize en kararlı bir şekilde ilerleyeceğiz. 2023'de Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş ülkeler arasına sokacağız. Bütün seçimlerde bizim kahramanlarımız AK kadınlar" şeklinde konuştu.

Program sonunda AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, gençlerle birlikte "Her şey seni hatırlatıyor" şarkısını söyledi. - ERZURUM

Binali Yıldırım: 2023'de Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına sokacağız

Binali Yıldırım: 2023'de Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına sokacağız

Binali Yıldırım: 2023'de Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına sokacağız

Binali Yıldırım: 2023'de Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına sokacağız

Binali Yıldırım: 2023'de Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına sokacağız

Binali Yıldırım: 2023'de Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına sokacağız

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son Dakika! Yoğun bakımda tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti

Son Dakika! Yoğun bakımda tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti

 Numan Kurtulmuş: Anketlerin hepsinde AK Parti birinci

Numan Kurtulmuş: Anketlerin hepsinde AK Parti birinci

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı seçim mesajı: Aziz milletim kararını vermiş durumda

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı seçim mesajı: Aziz milletim kararını vermiş durumda
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk
Magazin Mehmet Ali Erbil Edis Tarkan Bülent Ersoy
Spor Ferdi Kadıoğlu Fatih Terim Serdar Aziz Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hasan Doğan Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Ekrem İmamoğlu Kerem Aktürkoğlu Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Binali Yıldırım: '2023'de Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına sokacağız' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 22:22:24. #1.11#