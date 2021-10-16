Belediyenin etkinliğinde 'Sahte cumhurbaşkanı' skandalı! Gerçek ortaya çıkınca kayıtlar silindi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Belediyenin etkinliğinde "Sahte cumhurbaşkanı" skandalı! Gerçek ortaya çıkınca kayıtlar silindi

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika
Belediyenin etkinliğinde

MHP'li Gölbaşı Belediyesi'nin Ankara'nın başkent oluşunun 98'inci yılı dolayısıyla düzenlediği etkinlikte sahneye çıkan kişi, kendisini Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı olarak tanıttı. Ancak o kişinin cumhurbaşkanı olmadığı anlaşılınca görüntüler belediye tarafından apar topar silindi.

MHP'li Gölbaşı Belediyesi'nin Ankara'nın başkent oluşunun 98'inci yılı dolayısıyla düzenlediği kutlama programında sahte cumhurbaşkanı skandalı yaşandı. Kendisini Çin'in işgali altındaki Doğu Türkistan'ın cumhurbaşkanı olarak tanıtan ve sahneye davet edilen Abduvali Buğrahan Osman, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'le poz verdi ve konuşma yaptı. Programın ardından Osman'ın Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı olmadığı anlaşılınca belediye, Haluk Levent'in de konser verdiği programın kaydını internet sitesi ve YouTube'dan kaldırdı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in sahnede olduğu sırada, programın sunucusu "Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'le birlikte Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı Abduvali Buğrahan Osman" anonsu yaptı. Doğu Türkistan bayrağını tutarak Başkan Şimşek'le birlikte poz veren Osman bir de konuşma yaptı.

Belediyenin etkinliğinde 'Sahte cumhurbaşkanı' skandalı! Gerçek ortaya çıkınca kayıtlar silindi

Programın ardından Osman'ın Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı olmadığı anlaşılınca belediyenin basın bülteninde Osman'la ilgili bir bilgiye yer verilmedi. MHP Genel Merkezi'nin de yaşanan skandala tepki gösterdiği ve bunun üzerine de program kaydının belediyenin internet sitesi ve YouTube'dan kaldırıldığı öğrenildi.

Belediye yetkilileri ise sorular üzerine, "Osman, kendisini sunucuya Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı olarak tanıtmış. Resmi olarak böyle bir davet söz konusu değil" açıklamasını yaptı.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Bakan Çavuşoğlu: 'Taliban heyetiyle kızların eğitimi konusunda tavsiyelerimizi paylaştık'

Bakan Çavuşoğlu: "Taliban heyetiyle kızların eğitimi konusunda tavsiyelerimizi paylaştık"
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Fuat Oktay Koray Aydın
Magazin Edis Derya Tuna Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Gazeteler Şans Oyunları Mehmet Akif Ersoy Mimar Sinan Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Belediyenin etkinliğinde 'Sahte cumhurbaşkanı' skandalı! Gerçek ortaya çıkınca kayıtlar silindi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 14:26:18. #1.13#