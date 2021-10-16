Belediyenin etkinliğinde

MHP'li Gölbaşı Belediyesi'nin Ankara'nın başkent oluşunun 98'inci yılı dolayısıyla düzenlediği kutlama programında sahte cumhurbaşkanı skandalı yaşandı. Kendisini Çin'in işgali altındaki Doğu Türkistan'ın cumhurbaşkanı olarak tanıtan ve sahneye davet edilen Abduvali Buğrahan Osman, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'le poz verdi ve konuşma yaptı. Programın ardından Osman'ın Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı olmadığı anlaşılınca belediye, Haluk Levent'in de konser verdiği programın kaydını internet sitesi ve YouTube'dan kaldırdı.

POZ VERİP BİR DE KONUŞMA YAPTI

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in sahnede olduğu sırada, programın sunucusu "Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'le birlikte Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı Abduvali Buğrahan Osman" anonsu yaptı. Doğu Türkistan bayrağını tutarak Başkan Şimşek'le birlikte poz veren Osman bir de konuşma yaptı.

SKANDAL ORTAYA ÇIKINCA KAYITLAR SİLİNDİ

Programın ardından Osman'ın Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı olmadığı anlaşılınca belediyenin basın bülteninde Osman'la ilgili bir bilgiye yer verilmedi. MHP Genel Merkezi'nin de yaşanan skandala tepki gösterdiği ve bunun üzerine de program kaydının belediyenin internet sitesi ve YouTube'dan kaldırıldığı öğrenildi.

"KENDİSİNİ CUMHURBAŞKANI OLARAK TANITMIŞ"

Belediye yetkilileri ise sorular üzerine, "Osman, kendisini sunucuya Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı olarak tanıtmış. Resmi olarak böyle bir davet söz konusu değil" açıklamasını yaptı.

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