Başkan Yılmaz, Mersin'den 350 kadın ile birlikte Ata'nın huzuruna çıktı - Haberler
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Başkan Yılmaz, Mersin'den 350 kadın ile birlikte Ata'nın huzuruna çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Yılmaz, Mersin'den 350 kadın ile birlikte Ata'nın huzuruna çıktı

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin'den 350 kadın ile birlikte Anıtkabir'e giderek Atatürk'ün huzuruna çıktı.

TOROSLAR, MERSİN (İHA) - Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin'den 350 kadın ile birlikte Anıtkabir'e giderek Atatürk'ün huzuruna çıktı. Başkan Yılmaz'a, eşi Meltem Yılmaz ve kızları da eşlik etti.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yılmaz 350 kadınla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Kadınlarla birlikte Ata'nın manevi huzuruna çıkan Yılmaz, beraberindeki kadınlarla Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi, eşi ve çocuklarıyla birlikte Anıtkabir'in içindeki müzeyi de ziyaret etti.

Başkan Yılmaz, ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Toroslar Belediyesi olarak en büyük hedefimiz, eğitimden sağlığa, sanattan spora ve siyasete kadar hayatın her alanında büyük emekleri olan kadınlarımızın mutlu ve umutlu olduğu bir kent oluşturmaktır. Bu noktada kadınlarımızın her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Bu topraklar, kadınlarımız, analarımız sayesinde geçilmez olmuştur"

Türkiye Cumhuriyeti'nin gelecek nesillere bırakılacak en değerli miras olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Kadınlarımız, tarih boyuncu milli mücadele döneminde en ön safta yer aldı. Bizim destanımız, kadınıyla, erkeğiyle tüm dünyaya örnek olmuş bir destandır. Eşim, çocuklarım ve Mersin'den 350 hanımefendi ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret ederek cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzuruna çıkmanın mutluluğunu yaşadık. Atamızı ve silah arkadaşlarını yad ettik. Ruhları şad olsun. Anıtkabir'de, verilen mücadele ve o mücadelenin detayları, hangi şartlarda Kurtuluş Savaşının kazanıldığı ve cumhuriyetin nasıl kurulduğuna ilişkin çok detaylı içerik var. Ulu Önderimiz Atatürk'ü, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Mersinli kadınlar ise kendilerine Atatürk'ün manevi huzurunda bulunma fırsatını sağlayan Başkan Yılmaz'a teşekkür ettiler. - MERSİN

Başkan Yılmaz, Mersin'den 350 kadın ile birlikte Ata'nın huzuruna çıktı

Başkan Yılmaz, Mersin'den 350 kadın ile birlikte Ata'nın huzuruna çıktı

Başkan Yılmaz, Mersin'den 350 kadın ile birlikte Ata'nın huzuruna çıktı

Başkan Yılmaz, Mersin'den 350 kadın ile birlikte Ata'nın huzuruna çıktı

Başkan Yılmaz, Mersin'den 350 kadın ile birlikte Ata'nın huzuruna çıktı

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