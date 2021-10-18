Başkan Uysal: 'Toplumun idari makamları bir bütün' - Haberler
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Başkan Uysal: "Toplumun idari makamları bir bütün"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Uysal:

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte "Hiç kimsenin, hiçbir otoritenin Türkiye için çalışma fikrinin dışına çıkmaması lazım. Toplumun idari makamları bir bütün" dedi.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte "Hiç kimsenin, hiçbir otoritenin Türkiye için çalışma fikrinin dışına çıkmaması lazım. Toplumun idari makamları bir bütün" dedi.

Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, Belediye Başkanı Uysal ve kamu kurum kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla, Muratpaşa muhtarlarıyla bir araya geldi. Muratpaşa Belediyesi Erdal İnönü Kent Parkı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Başkan Uysal, Türkiye için birlikte çalışıyor olmanın çok değerli olduğunu söyledi.

Hiç kimsenin, hiçbir otoritenin bunun dışına çıkmaması gerektiğinin altını çizen Başkan Uysal, "Toplumun idari makamları bir bütün. Bu milleti, bu ülkeyi yükseltmek istiyorsak birlikte Türkiye için çalışma duygu ve düşüncesinin dışına çıkan herkesi büyük yanlış içerisinde görmemiz lazım. Hep beraber Türkiye için çalışmaya devam etmemiz lazım" diye konuştu.

Bu yapı içinde muhtarlığın çok önemli bir kurum olduğunu dile getiren Başkan Uysal, "Toplumumuzun gelişiminde büyük önemi vardır. Muhtarlık kurumu, bizim demokratik olgunluk, demokrasi ve bir arada yaşama kültürü anlamında seviye kazanmamızda en önemli katkılardan birini yapmıştır. O yüzden diyor ki büyük Atatürk, 'Demokrasinin birinci aşaması, en önemli noktası demokrasiyi ülkemize öğreten kurum muhtarlık. O yüzden çok aziz, çok değerli, çok önemlidir.' Modern dünyada da bu kurumu sonuna kadar sürdürmemiz lazım. Birlikte Türkiye için çalışma fikrinden hiç uzaklaşmadan bütün ömrümüz boyunca inşallah vatanımız için birlikte çalışırız" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Başkan Uysal: Toplumun idari makamları bir bütün

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