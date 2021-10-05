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Başkan Böcek: "Meslek odaları ve STK'lar ile işbirliğindeyiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Böcek:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'da hayata geçirdikleri projelerde meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket ettiklerini söyledi.

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'da hayata geçirdikleri projelerde meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket ettiklerini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Makine Mühendisleri Odası'nın 67'nci kuruluş yılı gala gecesine katıldı. Başkan Böcek, gecede Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca ve önceki dönem şube başkanları ve üyelerle bir araya geldi.

"Meslek odaları ve STK'lar ile işbirliğindeyiz"

Başkan Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi'ndeki yakın çalışma arkadaşlarının meslek odalarında başkanlık yapmış ve teknik isimlerden oluştuğunu söyledi. 'Antalya'nın sorunlarını biliyorduk' diyen Başkan Böcek, "Bu göreve talip olurken de, "Planlı, kurallı kent için geliyoruz" dedik. Geçtiğimiz yıl bu vakitlerde hastanede yaşam mücadelesi veriyordum. Sizlerin duaları ve iyi dileklerinizle aranızdayım. Dimdik ayaktayım. Bu süreçte meslek odaları ve sivil toplum örgütleriyle hep birlikte çalışmalarımızı gerçekleştirdik" dedi.

"Antalya'yı birlikte yöneteceğiz"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, meslek odalarıyla sık sık bir araya geldiklerine dikkat çekerek, "Antalya'mızın geleceği, çocuklarımızın geleceği ile ilgili bazı projeleri birlikte yapıyoruz. 2020 yılında Makine Mühendisleri odamızla birlikte Büyükşehir Belediye'mizin asansörlerinin bakımı gibi bazı konularda meslek odalarımızla birlikte işbirliği protokolü yaptık. Meslek odalarımızla birlikte işbirliği protokollerimiz geliştirerek, Antalya'mızı birlikte yönetmeye devam edeceğiz. 67 yıl önce kurulmuş Makine Mühendisleri Odamıza daha nice 67 yıllar diliyorum. Sağlıklı, güzel günlerde Makine Mühendisleri Odası'nın Antalya'mız için hizmet vermesi diliyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Başkan Böcek: Meslek odaları ve STK'lar ile işbirliğindeyiz

Başkan Böcek: Meslek odaları ve STK'lar ile işbirliğindeyiz

Başkan Böcek: Meslek odaları ve STK'lar ile işbirliğindeyiz

Başkan Böcek: Meslek odaları ve STK'lar ile işbirliğindeyiz

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Haber: Başkan Böcek: 'Meslek odaları ve STK'lar ile işbirliğindeyiz' - Haberler
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