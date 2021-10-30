Bakan Yanık: Her türlü hizmeti vatandaşa sunmakla kendimizi mükellef sayıyoruz (2)

GAZİANTEP (DHA) - 'TEMEL POLİTİKAMIZ AİLE ODAKLI HİZMET MODELLERİ GELİŞTİRMEK'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gaziantep'de Akkent Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Dar Gelirli Yetim Ailelere Ev Tahsisi Kura Töreni'ne katıldı. Törende Bakan Yanık'ın yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş yer aldı. İlk kura çekilişini gerçekleştiren Bakan Yanık, burada yaptığı konuşmada, öncelikli değerlerinin aile yapısını korumak olduğunu belirterek şunları söyledi:

Konuşmaların ardından dar gelirli yetim aileler için yapılan 100 konut projesinin kura çekilişi yapıldı.