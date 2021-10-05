Bakan Akar: Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz (2) - Haberler
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Bakan Akar: Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz (2)

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Turapoğlu - Haberler | Güncel
Bakan Akar: Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz (2)

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADIBakan Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile katıldığı Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Bakan Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile katıldığı Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin 'Nautical Geo araştırma gemisinin Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal etme teşebbüsüne' ilişkin sorusu üzerine, Bakan Akar, "Maalesef komşumuz Yunanistan, Girit'in doğusu, Kıbrıs'ın güneybatısında ısrarlı bir şekilde ihlal girişimlerinde bulundu. İlgili unsurlarımız tarafından tedbirler alınarak gerekli girişimler gerçekleştirildi" dedi.

'DİYALOGLA ÇÖZÜLEBİLECEĞİNE İNANIYORUZ'

Bakan Akar, tüm ikazlara rağmen Yunanistan'ın taciz ve ihlallerini ısrarla sürdürdüğünü belirterek, "Biz sorunların uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl yöntemlerle, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve diyalogla çözülebileceğine inanıyoruz. Daha önceki muhataplarımızla olduğu gibi şimdiki muhataplarımızla da diyalog kanallarının açık olması en samimi temennimiz. Biz her şekilde diyalogdan yanayız. Ancak ülkemizin ve KKTC'nin hakkını hukukunu çiğnetmeyeceğimizin, hiçbir oldubittiye de izin vermeyeceğimizin de bilinmesini isterim" diye konuştu.

'DİYALOĞUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN FIRSAT'

Türkiye ve Yunanistan arasındaki İstişari, Güven ve Güven Artırıcı görüşmelerle NATO Karargahı'ndaki Ayrıştırma Usulleri toplantılarını diyaloğun geliştirilmesi için birer fırsat, uygun birer ortam olarak nitelendiren Akar, "Sorunların sözümü için bunların devamından yanayız" ifadesini kullandı.

Yunanistan'ın son dönemde giriştiği 'silahlanma yarışına' yönelik soru üzerine de Akar, "Komşumuz Yunanistan'ın bazı ülkelerin teşvik, tahriklerine kapılarak çeşitli teşebbüslerde bulunmasının kendilerine yarar sağlamayacağının görülmesi gerekir" dedi.

Bakan Akar, açıklamasının sonunda, "Türkiye, hiçbir zaman ve hiç kimse için tehdit olmadığı gibi aksine daima güvenilir, güçlü ve etkin bir müttefik olmuştur" diye konuştu.


Bakan Akar: Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz (2)

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Turapoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bakan Akar: Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz (2) - Haberler
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