Bahçeli'den Babacan'ın "Krizlerin ortağıdır" eleştirisine net yanıt: Ortada bir kriz yoktur

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Salı günleri düzenlenen grup toplantısında konuştu. Siyaset ve ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, kendisi hakkında yöneltilen eleştirilere de kürsüden yanıt verdi. DEVA Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Bahçeli, krizlerin ortağıdır" yönündeki eleştirilerine sert çıkan Bahçeli, "Ortada bir kriz yoktur, olsa bile bundan memnun olamayız" dedi.

"SİYASİ KRİZ ÇIKARMAKLA MEŞGULLER"

Türkiye'de siyasi kriz çıkarılmasının hedeflendiğini belirten Bahçeli, "Siyasi kriz çıkarmakla meşgul olan siyasi partiler milletimiz tarafından not edilmektedir. Ortada bir kriz yoktur. Olsa da bundan memnun olamayız. Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olarak hesap vermemiz gerekiyorsa bunu da seve seve veririz" ifadelerini kullandı.

"VERGİ SİSTEMİ ADİL OLMALI"

Vergi sisteminde yanlışlar olduğunu dile getiren Bahçeli, "Dar gelirli vatandaşlarımızı, asgari ücretle geçinen milyonlarca kardeşimizi, üreten insanlarımızı boğmayacak, daraltmayacak bir vergi sistemi kaçınılmaz ihtiyaçtır. Herkesin gelir gücüne göre vergi ödediği adil bir sistem esas olmalıdır. Verginin üretim ve istihdam üzerindeki etkisi ile sosyal yönü birlikte değerlendirilmelidir. Vergi sistemi dinamik bir yapıya kavuşturulmalıdır" diye konuştu.

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