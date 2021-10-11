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Avusturya'da yeni Başbakan Schallenberg yemin etti

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Avusturya'da yeni Başbakan Schallenberg yemin etti

Avusturya'da Başbakanlık görevinden istifa eden Sebastian Kurz'un yerine getirilen Alexander Schallenberg, Avusturya Cumhurbaşkanının ofisinde düzenlenen törende yemin etti.

Avusturya'da Başbakanlık görevinden istifa eden Sebastian Kurz'un yerine getirilen Alexander Schallenberg, Avusturya Cumhurbaşkanının ofisinde düzenlenen törende yemin etti.

Avusturya'da savcılık, yolsuzlukla mücadele kapsamında Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve Sebastian Kurz'un partisi olan Halk Partisi (ÖVP) ofislerine baskın düzenlemiş, ardından Kurz hakkında rüşvet ve güveni kötüye kullanma şüphesiyle soruşturma açıldığı bildirmişti. Hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları devam eden Kurz, Başbakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kurz'un istifa etmesinin ardından Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Alexander Schallenberg, Başbakan olarak atandı. 52 yaşındaki Schallenberg bugün Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in ofisinde düzenlenen törende yemin etti. Törende Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Michael Linhart da hazır bulundu.

Yemin töreninin ardından Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel tebriklerini iletti.

-İHA-

Avusturya'da yeni Başbakan Schallenberg yemin etti

Avusturya'da yeni Başbakan Schallenberg yemin etti

Avusturya'da yeni Başbakan Schallenberg yemin etti

Avusturya'da yeni Başbakan Schallenberg yemin etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri: Yolsuzlukla suçlanan Avusturya Başbakanı Kurz istifa etti

Son dakika haberleri: Yolsuzlukla suçlanan Avusturya Başbakanı Kurz istifa etti

 Son dakika haberi | Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz görevinden istifa etti.

Son dakika haberi | Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz görevinden istifa etti.
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