Alaattin Çakıcı, Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaretten 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı

Geçtiğimiz aylarda bir mektup yayınlayan Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeler kullanmıştı. Bu nedenle suç duyurusunda bulunan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, bugün Twitter'dan yeni bir paylaşım yaptı.

"1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ALDI"

Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Alaattin Çakıcı'nın hakaret ve tehdit suçundan hapis cezası aldığını açıkladı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit edip hakaretler savuran Alaattin Çakıcı'nın ceza almasını sağlayacağımızı söylemiştik! Sözümüzü tuttuk... Bugün itibariyle Hakaret ve Tehdit suçundan toplam 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı!"

NE OLMUŞTU?

Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik mektubunda, "Mafya liderleri Saray'ın emriyle serbest bırakıldılar ifadesini kullanan muhbir, istemeden gaf mı yaptı. Mafya diye kapalı diye Alaattin Çakıcı'yı tarif etmektedir. Şahsım olarak kendisine soruyorum. Eroin kaçakçılığı yaptım, silah kaçakçılığı mı yaptım, hazineyi mi parselledim? Gazetecilerin tutuklanmasından niye rahatsız oluyorsun. Bak Kemal Kılıçdaroğlu kitle psikolojisi ile sana hainler gaz verir, zorda yanında olmazlar… Onun için sana AKILLI OL diyorum…"

Haberler.com - Son Dakika Haberleri