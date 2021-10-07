Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert 'iktidar' yanıtı: Maalesef bunu da demişsin - Haberler
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Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert "iktidar" yanıtı: Maalesef bunu da demişsin

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ülke yönetimine talip olmaktan vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını hatırlatmak istiyoruz" sözlerine "Böyle bir şey dememiştir dedim, ama maalesef bunu da demişsin. Seni acilen ciddiyete davet ediyorum" dedi.

Ak Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti eleştirerek, "Ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını hatırlatmak istiyoruz" diye konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"MAALESEF BUNU DA DEMİŞSSİN"

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin yer aldığı bir haberi alıntılayarak şu paylaşımı yaptı: "Yok artık sayın Recep Tayyip Erdoğan. Böyle bir şey dememiştir dedim, ama maalesef bunu da demişsin. Çıkıp böyle abuk sabuk konuşuyorsun, sonra da ciddiye almayınca alınıyorsun. Seni acilen ciddiyete davet ediyorum."

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