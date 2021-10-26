AK Partili Taşkın, Mersin serbest bölgesindeki firmaların istihdama katkısına işaret etti

MERSİN (AA) - AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, "Bu yılın ilk 7 ayında Mersin'den yapılan ihracat 2,2 milyar doları geçerken, serbest bölgede faaliyet gösteren firmalarımız 10 bin kişilik istihdamlarıyla ekonomimize çok ciddi katkı sağlamaktadır." dedi.

Taşkın, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bölgesel ve küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye'nin, dünya ihracatından aldığı payın cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığını söyledi.

Seçim bölgesi Mersin'in, limanı ve serbest ticaret bölgesiyle Türkiye'nin en önemli dış ticaret merkezlerinden biri olduğunu belirten Taşkın, "Bu yılın ilk 7 ayında Mersin'den yapılan ihracat 2,2 milyar doları geçerken, serbest bölgede faaliyet gösteren firmalarımız 10 bin kişilik istihdamlarıyla ekonomimize çok ciddi katkı sağlamaktadır." diye konuştu.

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