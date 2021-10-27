AK Partili Sürekli: "Tapuları devredin, dönüşümü biz yapacağız"

İZMİR (İHA) - Ak Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Yurtoğlu Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, Büyükşehir Belediyesine "Tapuları devredin, sözleşmeleri feshedin, dönüşümü biz yapacağız" çağrısında bulundu.

Ak Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Karabağlar ilçesinde Yurtoğlu ve Uzundere Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm bekleyen vatandaşlarla buluştu. Başkan Sürekli ve mahallelinin buluştuğu toplantıya, Ak Parti İzmir Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı İsmail Çiftçioğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ak Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ve Grup Sözcüsü Hakan Yıldız da katıldı. Kentsel dönüşüm mağdurlarıyla yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan İl Başkanı Sürekli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir programında söylediği sözlere atıfta bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediyesine "Tapuları devredin, sözleşmeleri feshedin, dönüşümü biz yapacağız" çağrısında bulundu.

"TOKİ vasıtasıyla konutları yapma niyetimizi belirttik"

Toplantının ardından açıklamada bulunan Ak Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, TOKİ vasıtasıyla konutları yapma niyetlerini belirttiklerini açıkladı. Sürekli, "Kentsel dönüşüm sorununu yerinde tespit etmek için geldik, mahalle sakinleriyle görüştük. Konuyu vakıfız uzun zamandan beri zaten takip ediyorduk, 2010 yılında Büyükşehir 7 bölgede çalışma planladı. Bayraklı bölgesi iptal edildi, 6 mahallede çalışmalar sürüyor. Karabağlar'da 4 etap planlandı, bunların 1 ve 2'nci etabında 774 konut yapıldı, hak sahiplerine teslim edildi. 3-4'üncü etapta maalesef büyük sıkıntı hasıl oldu. 9 yıl önce sözleşmeler yapıldı ama bugüne kadar sonuç alınamadı. Mahalleli tapularını devretti ama kentsel dönüşüm başlamadı. Geçtiğimiz Pazar günü, mahalleli sorunlarını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ifade etti. Kılıçdaroğlu da, 'O zaman hükümet, devlet yapsın' beyanında bulundu. Mahalleli de, 'O zaman tapularımızı devredin, devlet yapsın' dedi. Biz de hem halkımızın sorunlarını yerinde tespit ederek, hem de durumu görüştük. Buraya gelmeden önce de Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hamza Dağ ile görüştük. Bizler, Büyükşehir sözleşmeyi feshettiği takdirde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile TOKİ vasıtasıyla konutları yapma niyetimizi belirttik. Bundan sonra sözleşme revizyonu, sözleşme tadilatıyla olacaksa bunu mahalle sakinleri ve büyükşehir bilir. Bir taraf hükümet yapsın diyor, diğer taraf ise tapuları verin yapsın diyor. Bunlar gerçekleşirse bizde TOKİ vasıtasıyla yapacağımızı ifade ettik. Bu süreci de yakından takip edeceğiz" dedi.

"Tapular alınınca biz de her türlü desteği vermeye hazırız"

Başkan Sürekli, dönüşümü AK Parti'nin yapacağını açıklayarak, "Mahalleli, 'tapularımız verilmezse ne olacak' diye soruyor. Biz buradayız, bu işin takipçisi olacağımızı tekrar ifade ediyorum. Tapular devredilsin, sözleşmeler feshedilsin, çağrımızı yapıyoruz. Pazar günü böyle bir gelişme yaşandı, 11 yıl oldu, 9 yıl oldu sözleşmeler imzalanalı, bir sonuç elde edilmedi, madem hükümet yapsın deniliyor, tapular verilsin, biz oturup çözelim. Bir an önce bu belirsizliği ortadan kaldırsınlar. Limontepe'de bin 533 konutu daha TOKİ yaptı. TOKİ, 20 bin konut, statlar yaptı. 2 bin 584 adet konut sosyal projeler kapsamında yapıldı. 2 milyarlık hizmet yaptı, projeleri devam ediyor. Bu mahalleleri de yapmaya devletimiz muktedirdir, yaparız. Mahalleli hesaplamış; Büyükşehir'in bu hızıyla bu dönüşüm burada 36 yıl sürer diyor arkadaşlar. Seçimden önce vaatleri var, 19 bin 682 konut yapacağız diyorlar, sadece 960 konut yapıldı, bunun da 300 küsuru Aziz Kocaoğlu döneminden kalma. Biz de kendimiz hesapladık, Konutların yapılması 50-60 yılı bulur. Hemen harekete geçilmeli. İlk başlangıç Yurtoğlu ve Uzundere olsun, tapular alınınca biz de her türlü desteği vermeye hazırız" açıklamasında bulundu. - İZMİR