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AK Parti ve MHP'den hal esnafına destek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti ve MHP'den hal esnafına destek

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili ve MHP İlçe Başkanı Nihat Atlı, tahliye kararı verilen kapalı hal esnafına destek olacaklarını söyledi.

KOZAN, ADANA (İHA) - AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili ve MHP İlçe Başkanı Nihat Atlı, tahliye kararı verilen kapalı hal esnafına destek olacaklarını söyledi.

Bilgili ve Atlı, Kozan Belediyesi tarafından kapalı hal esnafının tahliye edilmesi kararı üzerine esnafı yerinde ziyaret etti. Hal esnafının yanında olduklarını belirten Bilgili ve Atlı, "Bir buçuk yıldır pandemi nedeniyle zor günler geçiren hal esnafımıza, Kozan Belediyesi yerlerini tahliye etmeleri için tebligat yapmıştır. Cumhur İttifakı olarak, alın teriyle rızkını kazanan esnafımızın sonuna kadar yanındayız. Esnafımızın, Kozan Belediyesi tarafından mağdur edilmesine, asla müsaade etmeyeceğiz. Esnafımızın yanında olacağız" dediler. - ADANA

AK Parti ve MHP'den hal esnafına destek

AK Parti ve MHP'den hal esnafına destek

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