AK Parti'li Taşkın'dan Türkiye için hayırlı çalışmalar yapılması temennisi - Haberler
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AK Parti'li Taşkın'dan Türkiye için hayırlı çalışmalar yapılması temennisi

AA / Buket Güven - Haberler | Politika
AK Parti'li Taşkın'dan Türkiye için hayırlı çalışmalar yapılması temennisi

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Türkiye'nin geleceğine yön verme sorumluluğunun her zamankinden daha fazla olduğu bir dönemde, ülke için hayırlı çalışmalar yapılması temennisinde bulundu.

MERSİN (AA) - AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Türkiye'nin geleceğine yön verme sorumluluğunun her zamankinden daha fazla olduğu bir dönemde, ülke için hayırlı çalışmalar yapılması temennisinde bulundu.

Taşkın, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, yeni yasama yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

TBMM'nin, Kurtuluş Savaşı'nı sevk ve idare ettiğini, 15 Temmuz'da da en ağır saldırıya maruz kalarak gazilik unvanı aldığını anımsatan Taşkın, "27. Dönem milletvekilleri olarak, içinden geçmekte olduğumuz Kovid-19 süreci başta olmak üzere, dünyanın yeniden şekillenmekte olduğu bir dönemde, ülkemizin geleceğine yön verme sorumluluğunu her zamankinden daha fazla üzerimizde hissettiğimiz bir dönemde, aziz milletimiz ve ülkemiz için hayırlı çalışmalar yapmayı Cenab-ı Allah'tan diliyorum." diye konuştu.

AA / Buket Güven - Son Dakika Haberleri
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