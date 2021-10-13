AK Parti'li Maviş,

SİNOP (AA) - AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, "siyasi cinayetler işleneceği" iddiasına ilişkin, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama tam anlamıyla bir siyasi fitnedir." dedi.

Maviş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var" sözlerini değerlendirdi.

Türkiye'nin siyasi cinayetlerden çok çektiğini belirten Maviş, "Siyasi cinayetler, faili meçhuller, siyaseti ve ülkeyi terbiye etmenin aracı olarak kullanıldı. 2002 yılından itibaren AK Parti iktidarıyla 90'lı yılların faili meçhul cinayetler, siyasi cinayetler ve kaotik ortamlar dönemi kapandı, bu dönem tarih oldu." diye konuştu.

Güven ve istikrar ortamında Türkiye'nin ana muhalefet genel başkanının beyanını tam bir talihsizlik olarak değerlendiren Maviş, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama tam anlamıyla bir siyasi fitnedir." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun, açıklamasıyla 2023 seçimlerine giderken, Türkiye'de korku iklimi oluşturarak, siyasi manipülasyon yapmak istediğini ileri süren Maviş, "Kılıçdaroğlu'ndan, bu bilgiyi kimden aldıysa bunu ilgililerle paylaşmasını beklerdik. Şayet böyle bir bilgi sahibiyseniz bu bilgiyi kripto FETÖ'cüler mi verdi, yabancı istihbarat örgütleri mi verdi, yoksa sizleri desteklemek suretiyle Tayip Erdoğan'ı ülkede devireceğini iddia eden Biden'ın ekibinden mi aldınız?" görüşünü paylaştı.