AK Parti'li Karahocagil, dünyanın en gözde projelerini gerçekleştireceklerini söyledi - Haberler
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AK Parti'li Karahocagil, dünyanın en gözde projelerini gerçekleştireceklerini söyledi

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Politika
AK Parti'li Karahocagil, dünyanın en gözde projelerini gerçekleştireceklerini söyledi

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "Ulaştırmada, kara yollarında, hava yollarında deniz yollarında, demir yollarında dünyanın en gözde projelerini gerçekleştireceğiz.

AMASYA (AA) - AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "Ulaştırmada, kara yollarında, hava yollarında deniz yollarında, demir yollarında dünyanın en gözde projelerini gerçekleştireceğiz." dedi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, muhalefetin AK Parti'nin yaptığı hizmetlere yaklaşımını eleştirdi.

Muhalefete hayata geçirdikleri projelerle cevap verdiklerini belirten Karahocagil, "Muhalefet yapmayı yalan söylemek, iftira atmaktan ibaret sayıyor. Bu zihniyete bu yüce millet iktidar yüzü gösterir mi?" ifadesini kullandı.

Muhalefetin karşı çıktığı projeleri "Durmak yok yola devam" anlayışıyla gerçekleştirdiklerini vurgulayan Karahocagil, "Tüm projeleri nasıl gerçekleştirdiysek, bundan sonra da ulaştırmada, kara yollarında, hava yollarında deniz yollarında, demir yollarında dünyanın en gözde projelerini gerçekleştireceğiz." dedi.

Karahocagil, Amasya'ya kazandırılacak 600 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin temelini 2022'nin Nisan veya Mayıs ayında atmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri
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