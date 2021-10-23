AK Parti'li Demiröz partisinin Manisa Genişletilmiş İl Danışma Meclisine katıldı Açıklaması

MANİSA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Arkasında ona akıl hocalığı yapanlar var. Ey Kılıçdaroğlu çok güvenme. Sen hele bir cumhurbaşkanı adayı ol da aday olmayı becer de ondan sonra konuş" dedi.

AK Parti Manisa İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi, Yunusemre Belediyesi Yunus Emre Millet Çarşısı'nda toplandı.

Toplantının açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti hükümetiyle ülkedeki bürokrasi, yargı, asker ve sermaye çevrelerinin vesayetinin yıkıldığını, özgürlük alanlarının genişlediğini söyledi.

Demiröz, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara gözdağı verdiğini savunarak, "Kılıçdaroğlu, 'AK Parti'ye oy veren öğretmenler, savcılar...' diyor. Kendisi demiyor, arkasında ona akıl hocalığı yapanlar var. Ey Kılıçdaroğlu çok güvenme. Sen hele bir cumhurbaşkanı adayı ol da aday olmayı becer de ondan sonra konuş. Recep Tayyip Erdoğan vesayet odaklarını tek tek yıktı. Birleşmiş Milletlere gidip 'Dünya 5'ten büyüktür.' demek kolay değil." dedi.

Türkiye'nin güneyinde başka bir devlet kurulması planlarının bertaraf edildiğini belirten Demiröz, "Bu ülkenin toprağından kimseye bir karış vermeyiz. Canımızı veririz, bu topraklardan bir karış vermeyiz. Ben Bitlisliyim kısmen Kürt'üm. Bin yıldır birlikte yaşıyoruz. PKK'nın Kürt diye bir derdi yok. Ama Kürtlerin PKK diye bir derdi var. Bunu biz çözdük. İnşallah yurt içindeki bütün teröristleri temizliyoruz, şimdi sıra yurt dışında. Kürt devleti kurdurmaya çalıştılar. Beceremediler ve çekildiler. Türkiye, oyunlarını bozdu. Mavi Vatan'da da bozdu, Akdeniz'de de bozdu. Libya'da da bozdu." diye konuştu.

İl Başkanı Salih Hızlı da hedeflerinin büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası olduğunu söyledi.

Hızlı, 2023 seçimlerine teşkilat olarak sıkı bir şekilde hazırladıklarını dile getirerek, "Manisa'da 1 milyon 53 bin seçmenimiz var. 200 bin genç seçmenimiz var. Kadın seçmenimiz 535 bin. 155 bin üyemiz var. Üyelerimizin seçmen oranı yüzde 14'tür. Cumhurbaşkanımızla birlikte yol yürüyoruz. Yürüdüğümüz yolun bir kısmını bitirdik. Şimdi 2023'te önemli bir finaldeyiz." dedi.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

Toplantıya AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, İsmail Bilen, Mehmet Ali Özkan, Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal ile Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi de katıldı.