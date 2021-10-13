AK Parti'li Akbaşoğlu,

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu, belirli bir süredir bir infial ve gerginlik stratejisi içinde kaotik ortam oluşturma peşinde koşuyor. 'Siyasi cinayetler işlenebileceği' sözü de bu bağlamda değerlendirilmeli." dedi.

Akbaşoğlu, Meclis'te yaptığı açıklamada, Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayetler işlenebileceği" yönündeki iddiasını değerlendirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu, belirli bir süredir bir infial ve gerginlik stratejisi içinde kaotik ortam oluşturma peşinde koşuyor. 'Siyasi cinayetler işlenebileceği' sözü de bu bağlamda değerlendirilmelidir." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun, 15 Temmuz'dan önce de "siyasi cinayetlerden" bahsettiğini, Türkiye'nin akabinde uluslararası darbe ve işgal girişimi ihanetiyle karşılaştığını hatırlatan Akbaşoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun, şu anki söylemiyle de hangi uluslararası istihbarat ve terör örgütlerine zemin hazırlamaya çalıştığı ortadadır. Milletimiz asla ve kata bu yaklaşımlara prim vermeyecektir. Türkiye istikrarlı ve güvenli şekilde demokratik seçimlerine doğru yol alacaktır. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Haziran 2023'te yapılacak seçimlerde de herkes milletin huzurunda boyunun ölçüsünü alacaktır." ifadesini kullandı.