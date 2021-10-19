AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Kayseri'de konuştu Açıklaması

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, son 19 yılda kamu kurumlarının ciddi hibe desteklerinin olduğunu ve bunların büyük kısmının kadınlara pozitif ayrımcılık uyguladığını bildirdi.

Keşir, "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda - 81 İlde Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları" etkinliği kapsamında geldiği Kayseri'de Erciyes Dağı'ndaki bir restoranda, kadınlara yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Keşir, göreve geldikleri günden itibaren saha ziyaretleri yaptıklarını ve ziyaret edilen kentlerdeki kadınlara bir şeyler bırakmak istediklerini söyledi.

Keşir, kamunun desteklerinin yeterince bilinmediğine değinerek, "Son 19 yılda kamu kurumlarının ciddi hibe ve destekleri var. Kadınlara pozitif ayrımcılık yapan hibe ve destekler, bunların büyük bir kısmı. Bu uygulamaların sahada bilinmesi önemli ki bunlar kullanılsın ve kadınlar hibelerini alsın, işe girsin, emeklerini iş gücüne dönüştürsün. Bu anlamda ilk ziyaretimizi Hakkari'ye yaptık." dedi.

Kayseri'nin ziyaret ettikleri 31'inci kent olduğuna işaret eden Keşir, "Gittiğimiz ilde, o fonu kullanmış, KOSGEB'den destek alıp işini kurmuş, tarım desteğini almış, hayvancılığa başlamış kadının kendi şehrinde bilinmesini önemsedik. Aldığımız geri dönüşlerde de doğru bir yöntem olduğunu gördük. Çünkü şu duygu oluşuyor; 'Falanca ilçeden Ayşe, Fatma hanım yapmış ben de yaparım.' diyor. İşte 'Ben de yaparım.' duygusunun oluşmasını çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Keşir, farklı alanlarda sivil toplum çalışması yapan kadınların şehrin nabzını tutup çözümü daha iyi üretebildiklerine dikkati çekerek, sahada aktif çalışan kişilerin önemli olduğunu vurguladı.

Parlamentoda kooperatiflerle ilgili bir çalışmanın sürdüğünü anlatan Keşir, bu alanda kadınlara yönelik önceliği artırmak için de çaba sarf ettiklerini sözlerine ekledi.

Soru cevap bölümüyle devam eden toplantıya, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve çok sayıda davetli katıldı.