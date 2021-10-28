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110 genç 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim' programında AK Partililerle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
110 genç 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim' programında AK Partililerle bir araya geldi

AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları teşkilatı tarafından düzenlenen 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim' programı kapsamında 110 genç bir araya geldi.

BİLECİK (İHA) - AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları teşkilatı tarafından düzenlenen 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim' programı kapsamında 110 genç bir araya geldi.

Ertuğrulgazi Mahallesindeki gençlerin programına, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, AK Parti Bilecik Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Karadayı katıldı. Bilecik'teki gençlerle buluşmak, sorunlarını dinlemek, fikirlerini almak ve sıkıntılarını dile getirmek adına oldukça önemli bir program olduğunu anlatan İl Başkanı Yıldırım, "Buluşmalarımızda gençlerimiz siyasi büyüklerimizle bir araya gelme, onları tanıma, fikir beyan etme, sıkıntılarını dile getirme fırsatı yakalıyorlar. Bu anlamda çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği yolda 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim' sloganıyla yarınların varisleri olacak genç arkadaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından gençler ve parti yöneticiler siyaset ve sosyal sorumluluk projeleri üzerine fikir alışverişleri yaptılar. - BİLECİK

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