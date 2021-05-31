Polisten telefonunu isteyip 'amirimi, dayımı arayacağım' dedi, olay yerine gelen babasından bile destek göremedi
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Polisten telefonunu isteyip 'amirimi, dayımı arayacağım' dedi, olay yerine gelen babasından bile destek göremedi

Polisten telefonunu isteyip 'amirimi, dayımı arayacağım' dedi, olay yerine gelen babasından bile destek göremedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da polisin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı, 3 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı.

Antalya'da polisin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı, 3 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan gençlerden biri, polislerden telefonunu isteyerek, "Amirlerimi, dayılarımı arayacağım" dedi. Şahsın olay yerine gelen babası ise oğluna, "Terbiyesizlik yapma" diyerek tepki gösterdi.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Tonguç Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, motosikletle seyir halinde giderken polisin dur ihtarına uymayan Okan Y. (24) ve Samet P. (21), yaklaşık 3 kilometre boyunca polisten kaçtı. 2569 sokak üzerinde motoru bırakan Okan Y., bir apartmanın altına saklanırken, Samet P., yaya olarak kaçmaya devam etti. Polis kısa süre içerisinde ikiliyi yakaladı. Olay yerine takviye polis ekipleri

sevk edildi. Okan Y., olayı görüntüleyen gazetecilere önce gülerek tepkiler verdi, çekime devam edildiğini görünce de "Taşkınlık çıkartırım" diyerek gazetecileri tehdit etti. Polis, maskeleri olmayan şüphelilere maske verdi.

Babasından da destek alamadı

Okan Y. bu arada polislerden telefonunu isteyerek, "Amirlerimi arayacağım, amcalarımı arayacağım, dayılarımı arayacağım" dedi. Olayı öğrenip gelen babasına dönen Okan Y.'nin "Kameraya çekiyorlar bizi böyle, antin kuntin işler yapıyorlar" dedi. Babası da Okan Y.'ye "Çektirinceye kadar uğraştırırsan böyle olur" diyerek tepki verince Okan Y., babasından da beklediği desteği alamadı. Polis ekipleri, Okan Y. ve Samet P.'ye polisin dur ihtarına uymama, maske takmama, sokağa çıkma yasağı ihlali gibi birçok suçtan 10 bin TL'nin üzerinde idari para cezası uygulandı. Öte yandan, Okan Y.'nin motoru da bağlandı. - ANTALYA

Polisten telefonunu isteyip 'amirimi, dayımı arayacağım' dedi, olay yerine gelen babasından bile destek göremedi
Polisten telefonunu isteyip 'amirimi, dayımı arayacağım' dedi, olay yerine gelen babasından bile destek göremedi
Polisten telefonunu isteyip 'amirimi, dayımı arayacağım' dedi, olay yerine gelen babasından bile destek göremedi
Polisten telefonunu isteyip 'amirimi, dayımı arayacağım' dedi, olay yerine gelen babasından bile destek göremedi
Polisten telefonunu isteyip 'amirimi, dayımı arayacağım' dedi, olay yerine gelen babasından bile destek göremedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Polisten telefonunu isteyip 'amirimi, dayımı arayacağım' dedi, olay yerine gelen babasından bile destek göremedi - Haberler
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