Polisten site yöneticisine orantısız güç kullanımı Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır mahallesinde bir sitede yöneticilik yapan şahsa kimlik soran polis ekipleri üzerinde kimliği çıkmayan şahsı yüzüstü yere yatırarak ters kelepçe taktı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır mahallesinde bir sitede yöneticilik yapan şahsa kimlik soran polis ekipleri üzerinde kimliği çıkmayan şahsı yüzüstü yere yatırarak ters kelepçe taktı. O anlar cep telefonu kameraları ile görüntülenirken, olay sonrası Trabzon Valiliği görevli polisler hakkında inceleme başlattı.

Alınan bilgiye göre, Çukurçayır Mahallesi Karadeniz Caddesi'ndeki bir sitede yöneticilik yapan Ortahisar Belediyesi Çalışanı Galip Aydın, bugün öğle saatlerinde site sakinlerinden Ramazan pidesi

isteyenlerin isimlerini belirlemek ve fırın aracını beklemek amacıyla site bahçesine indi. Bu sırada yoldan geçen Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri kendisini görerek kimlik sordu. Üzerinde kimliğinin olmadığını söylemesi üzerine Aydın ile polis ekipleri arasında tartışma yaşandı. Kimliğinin evde olduğunu söylemesine rağmen Aydın ile polis ekiplerinin tartışması büyüyünce site sakinleri de bahçeye indi. Ancak yunus timinde görevli 3 polis Galip Aydın'ın yüz üstü yere yatırarak ters kelepçe taktı. Bu duruma site sakinleri de tepki gösterirken, bölgeye çok sayıda polis ekibi çağrıldı. Yaşanan o anlar site sakinleri tarafından cep telefonları ile görüntülenirken, Trabzon Valiliği tepkiler üzerine olaya müdahale eden yunus timinde görevli 4 polis hakkında inceleme başlattı. - TRABZON

Kaynak: İHA