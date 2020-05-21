Polisten lastik patlatan kovalamaca
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Polisten lastik patlatan kovalamaca

ANTALYA'da, bir evden hırsızlık yapmak isterken fark edilen ve beraberindeki 3 kadın ile birlikte kamyonete binip, kaçmaya çalışan S.M., kovalamaca sonunda yakalandı.

Polisten lastik patlatan kovalamaca
21.05.2020 13:37 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:38

ANTALYA'da, bir evden hırsızlık yapmak isterken fark edilen ve beraberindeki 3 kadın ile birlikte kamyonete binip, kaçmaya çalışan S.M., kovalamaca sonunda yakalandı. Yakalanacaklarını anlayınca kadınları kamyonetten indirdiği ortaya çıkan S.M.'nin peşine düşen ekip aracının lastiği patladı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre içinde 4 kişinin bulunduğu kamyonetten inen 3 kadın, Ramazan Azdağ'ın müstakil evinin bahçesine girdi. Bahçesine yabancıların girdiğini gören Azdağ, polise ihbarda bulundu.

Paniğe kapılan kadınlar ise geldikleri kamyonete binerek, kaçmaya başladı. İhbar üzerine polis ekipleri, kamyoneti kovalamaya başladı. Bir ekip otosunun lastiğinin patladığı, yaklaşık 10 kilometrelik kovalamaca sonunda sürücü S.M. polisler tarafından yakalandı. 2 kadın çantası bulunan kamyonetten kadınların, indiği ortaya çıktı. Polise kadınları tanımadığını kamyonetine yoldan aldığını söyleyen S.M, gözaltına alındı.  

Ramazan Azdağ, eşiyle birlikte alışverişten döndüğünü belirterek, "Bahçeden çıkan kadınları fark ettim. Ne yaptıklarını sorunca 'Kiralık ev arıyoruz, Hatice ablaya bakmaya geldik' cevabını aldım. Ben de yalan söylediklerini fark edince polise ihbarda bulunup, peşlerine düştüm" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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