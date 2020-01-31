Polisten kaçarken ayağını kıran hükümlü yakalandı
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Polisten kaçarken ayağını kıran hükümlü yakalandı

Mersin'in Toroslar ilçesinde polisten kaçarken ayağını kıran hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

31.01.2020 12:16 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:17
Polisten kaçarken ayağını kıran hükümlü yakalandı

'in ilçesinde polisten kaçarken ayağını kıran hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "" suçundan 7 yıl kesinleşmiş cezası bulanan M.A'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

M.A'nın Çavuşlu Mahallesi'nde olduğunu tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Saklandığı binada ekiplerin geldiğini fark eden firari hükümlü, apartmanın 5'inci katına çıkarak yan tarafta bulunan 4 katlı binanın çatısına atladı.

Bu sırada ayağı kırılan M.A. polis ekiplerince yakalanarak Toroslar Devlet Hastanesine götürüldü.

Ayağı alçıya alınan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Polisten kaçarken ayağını kıran hükümlü yakalandı
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