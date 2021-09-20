Polislik mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM 27. dönem mülakat sonuçları açıklandı mı? - Haberler
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Polislik mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM 27. dönem mülakat sonuçları açıklandı mı?

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Polislik mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM 27. dönem mülakat sonuçları açıklandı mı?

Binlerce kişi heyecanla Polis Akademisi'nin resmi sitesini ziyaret ediyor. POMEM mülakat sonuçları için sabırsızlık gitgide artıyor. Art arda "POMEM 27. dönem mülakat sonuçları açıklandı mı?" soruları gelmekte. Peki, Polislik mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM 27. dönem mülakat sonuçları açıklandı mı?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Pomem sözlü mülakat sonuçları son dakika haberi olarak duyurulacak. EGM'ye bağlı Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek açıklama ile POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt bulacak. Adaylar pa.edu.tr adresinden sorgulamasını sürdürürken posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecek. Peki POMEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte detaylar haberimizde...

27. dönem POMEM mülakat sonuçları için Polis Akademisi'nden yapılan bir açıklama yok. Beklentiler mülakat sonuçlarının eylül sonu gibi açıklanacağı yönününde.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

POMEM SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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