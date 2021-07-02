Polislerin alkollü şahısla imtihanı
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Polislerin alkollü şahısla imtihanı

Polislerin alkollü şahısla imtihanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'da önce bıçakla kendisine zarar veren, daha sonra da vincin altına saklanan alkollü şahıs, hem polislere, hem de babasına zor anlar yaşattı.

Sakarya'da önce bıçakla kendisine zarar veren, daha sonra da vincin altına saklanan alkollü şahıs, hem polislere, hem de babasına zor anlar yaşattı. Polislere, "Beni öldürecekler, silah almaya gittiler" diyen şahıs, kendisini sakinleştirmeye çalışan babası ile olay yerinde görüntü alan basın mensuplarına hakaretler ve tehditler savurdu.

Olay, Sakarya'nın Arifiye ilçesi dört yol sanayi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü bir şahsın bıçakla kendisine zarar verdiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri şahsı vincin altında kollarından kesici aletle yaralanmış halde ve alkol kullanırken buldu. Kendisini ikna etmeye çalışan polislere, "Beni öldürecekler, silah almaya gittiler" diyen şahıs ise uzun süre vincin altından çıkmadı. Ekiplere zorluk çıkartan şahıs, vincin altından çıkmamaya direnince olay yerine babası çağrıldı. Uzun uğraşlar sonucu vincin altından çıkarılan alkollü şahıs, ekip otosuna bindirilmeye çalışıldığı sırada ise kendisini görüntüleyen gazetecilere hakaret ve tehdit etti. Polis ekiplerine yardımcı olan, kendisini de sakinleştirmeye çalışan babasına da hakaret edip, tehditler savuran şüpheli, kelepçe takılarak polis merkezine götürüldü. - SAKARYA

Polislerin alkollü şahısla imtihanı
Polislerin alkollü şahısla imtihanı
Polislerin alkollü şahısla imtihanı
Polislerin alkollü şahısla imtihanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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