Polislere saldırıdan yargılanan Ceren'in katiline 15 yıl 9 ay hapis cezası

ORDU (DHA) - ORDU'da takip ettiği üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i (20) öldüren Özgür Arduç (36), yakalandığı sırada iki polis memurunu bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yargılandığı davada 'kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek' ve 'polis memurlarını öldürmeye teşebbüs' suçlarından 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Altınordu ilçesi Zaferimilli Mahallesi'nde, 3 Aralık 2019 günü akşam saatlerinde Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp evinin önüne geldiğinde kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Özgür Arduç, bir gün sonra kent merkezinde esnaf tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Arduç, bindirildiği polis otosunda 2 polis memurunu da bıçakla yaraladı.

Mahkeme heyeti, polis memurlarından Zeki Çelik'i öldürmeye teşebbüsten 15 yıl, Haydar Değerli'yi ise yaralamaktan 9 ay olmak üzere, Özgür Arduç'u 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.