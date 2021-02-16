Polisler, üşüyen yavru köpeği ekip aracında ısıttı
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Polisler, üşüyen yavru köpeği ekip aracında ısıttı

16.02.2021 16:31 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:35
Polisler, üşüyen yavru köpeği ekip aracında ısıttı

SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde sokakta üşüyen yavru köpeği polisler ekip aracına alarak ısıttı.

SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde sokakta üşüyen yavru köpeği polisler ekip aracına alarak ısıttı.

Taraklı ilçesi Ulucami Mahallesi Ankara Caddesi'nde yürüyüş yapan tavuk üreticisi Özkan Sarı, üşüyen yavru köpeği görünce sevmek için kucağına aldı. Durumu fark eden polis ekipleri yavru köpeği alarak ekip aracına götürdü. Polisler, aracın kliması ile yavru köpeği ısıttı, sonra da mama ve süt verdi.

Özkan Sarı, "Köpek titriyordu. Yolda gördüm. Donmak üzereydi. Kucağıma aldım. O sırada ekipler geçiyordu. Yavruyu görünce durdular ve yavruyu elimden alarak araca götürdüler. Hemen klima ile ısıttılar" dedi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım sosyal medya hesabından konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sakarya'da, can dostlarımızın yoğun kar yağışı ve soğuklardan etkilenmemesi için bütün polis ekiplerimiz seferber durumda. Onların merhametimize ve sevgimize en çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde sokaklarda bulunan can dostlarımızı korumayı ve beslemeyi ihmal etmeyelim" dedi.


Polisler, üşüyen yavru köpeği ekip aracında ısıttı
Polisler, üşüyen yavru köpeği ekip aracında ısıttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur GÜDEN

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