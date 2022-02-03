Polisler kepçeyle çıkıp, Atatürk büstünü kardan temizledi - Haberler
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Polisler kepçeyle çıkıp, Atatürk büstünü kardan temizledi

Demirören Haber Ajansı, Serhat Ozan Yıldırım - Güncel
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Polisler kepçeyle çıkıp, Atatürk büstünü kardan temizledi

TUNCELİ'de, 3 metre yüksekliğindeki Atatürk büstünün kapandığını fark eden polis ekipleri, kepçe ile çıkıp, biriken karları küreklerle temizledi.

TUNCELİ'de, 3 metre yüksekliğindeki Atatürk büstünün kapandığını fark eden polis ekipleri, kepçe ile çıkıp, biriken karları küreklerle temizledi.

Ovacık ilçesinde 3 haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 2, kırsal kesimlerde de 3 metreyi aştı. Hükümet Konağı'nın önündeki Atatürk büstü de karlar altında kaldı. Büstün görünmediğini fark eden polis ekipleri ise kepçe ile çıktıkları 3 metre yüksekliğinde olan Atatürk büstündeki karları küreklerle temizledi. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Polisler kepçeyle çıkıp, Atatürk büstünü kardan temizledi

Polisler kepçeyle çıkıp, Atatürk büstünü kardan temizledi

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, Polis, kar, Güncel, Haber

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