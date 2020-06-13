Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Ukrayna'nın Nikolayev kentinde polisler cinsel içerikli filmlerin çekildiği 3 ayrı stüdyoya operasyon düzenledi. Operasyonlarda yöneticilik veya danışmanlık vaadiyle işe alınan 70'ten fazla kadın gözaltına alındı. Polisler bile kurulan bu sisteme şaşırdı kaldı.

Ukrayna'nın Nikolayev kentinde, polisler filmleri aratmayan bir operasyona imza attı. Üç ayrı yerde 70'den fazla kadın online cinsel içerikli filmlerde rol alıyordu, ortaya çıkan rezalet dudak uçuklattı. Üç vardiya halinde film çeken ve aylık maaş alan kadınlar, internetteki yöneticilik veya danışmanlık ilanlarından bulunuyordu.

3 AYRI STÜDYOYA BASKIN DÜZENLENDİ

Kapıların kırıldığı, pencerelerden içeri girilen yerler ise, cinsel içerikli film stüdyolarıydı. Yerel medya, üç ayrı yere stüdyoya yapılan baskında filmlerde rol alan 70'den fazla kadının gözaltına alındığını bildiriyor.

YABANCILAR İÇİN İNTERNETTEN YAYINLANIYORDU

Yerel medyadaki bilgilere göre, söz konusu cinsel içerikli filmler yabancılar için internet üzerinden yayınlanıyordu. Kiralanan stüdyolarda özel ekipmanlar, ışıklar, web kameraları, bilgisayarlar ve mobilyalar vardı.

60'TAN FAZLA BİLGİSAYARA EL KONULDU

Maskeli polis ekiplerinin operasyon sırasında 60'tan fazla set bilgisayarına, banka kartlarına, kayıt taslaklarına el koyduğu açıklandı.

FİLMLERDE OYNAYAN KADINLAR İNTERNETTEN BULUNUYORDU

Filmlerde oynatılan kadınların yaşları 21 ila 28 arasında değişiyor. Şebeke, yeni oyuncular için ise internetteki iş ilanlarını takip ediyordu. İş arayan ve özgeçmişini yayımlayan kadınlar seçilip, hepsi teker teker yüz yüze görüşmeye çağrılıyordu.

YÖNETİCİLİK VEYA DANIŞMANLIK TEKLİF EDİLİYORDU

Tercüman veya internet modeli olmak için görüşmeye gelen kadınlara ise, önce firmada yöneticilik veya danışmanlık teklif ediliyordu.

İNTERNET MODELİ OLMAYA "EVET" DİYENLER CİNSEL İÇERİKLİ FİLMLERDE OYNATILIYORDU

Yöneticilik veya danışmanlık önerisini kabul edenlerden, daha sonra çok yüksek maaşla internet modeli olmaları isteniyordu. Bu teklife "evet" diyenler ise, cinsel içerikli filmlerin çekildiği stüdyoya götürülüp işe başlatılıyordu.

GÜNDE 3 VARDİYA ŞEKLİNDE ÇALIŞIYORLARDI

Yabancılara yönelik online filmlerde rol alan kadınlar, günde üç vardiya şeklinde çalışıyor ve aylık maaş alıyordu. Yabancı dili olmayan kadınlar ise tercümanların yardımıyla internetteki müşterilerle iletişim kuruyordu.

2000 EUROYA KADAR MAAŞ

Ukrayna medyası, şebekenin kadınlara aylık 500 ila 2000 euro arasında ödeme yaptığını yazdı. Yerel medya ayrıca, Nikolayev kentindeki söz konusu stüdyoların Kharkiv kentinden yönetildiğini duyurdu.

AYLIK 1 MİLYON DOLAR KAZANÇ ELDE EDİYORLARDI

Dev operasyona neredeyse tüm polis birimleri katkı verdi. İnsan kaçakçılığı, suç araştırma servisi, yerel polis, siber polis gibi birimler şebekeyi açığa çıkardı.

Şebekenin söz konusu üç stüdyoda çekilen filmlerden aylık yaklaşık 1 milyon dolar (2,5 milyon grivna) kazanç elde ettiği belirtiliyor.