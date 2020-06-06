Polisin titiz çalışmasıyla yakalandılar
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Polisin titiz çalışmasıyla yakalandılar

Polisin titiz çalışmasıyla yakalandılar Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinden akü, laptop ve iş yeri malzemesi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

06.06.2020 14:42 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:45

Polisin titiz çalışmasıyla yakalandılar

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinden akü, laptop ve iş yeri malzemesi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerinden hırsızlık olayının artması üzerine çalışma başlattı. Bir iş yerinden 17 akü, 2 laptop, iş yeri aletleri ile 8 bin 750 lira çalınması olayına karışanlara yönelik başlatılan çalışmada çevrede ve iş yerine ait yaklaşık 100 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şahısların G.G, T.K ve B.S olduğunu belirledi. Ekipler tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin evinde yapılan aramada, çalıntı olduğu tespit edilen eşyalar ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.G, T.K. tutuklandı, B.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler ayrıca eşyaları satın alan G.B. hakkında "suç eşyasını satma, satın alma veya kabul etme" suçundan işlem başlattı.

Polisin titiz çalışmasıyla yakalandılar

Kaynak: İHA

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