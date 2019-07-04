Polisin şehit edilmesini planlayan firari yakalandı

Adana'da 3 yıl önce bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının korsan gösterisi sırasında gruba müdahale eden çevik kuvvet polisi Mustafa Yeli'nin şehit edilmesi olayını organize ettiği ileri sürülen ve 14 yıl 5 ay hapis cezası alan şahıs yakalanarak cezaevine konuldu

Şahsın, olay anında tanınmamak için yüzünü bezle kapattığı, arkasında delil bırakmamak için de eline eldiven taktığı ve ayakkabısının üzerine de çorap geçirdiği öğrenildi

ADANA - Adana'da 3 yıl önce bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının korsan gösterisi sırasında gruba müdahale eden çevik kuvvet polisi Mustafa Yeli'nin şehit edilmesi olayını organize ettiği ileri sürülen ve 14 yıl 5 ay hapis cezası alan şahıs, terörle mücadele ekiplerince yakalandı.

Adana'da 6 Kasım 2016'da Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi'nde terör örgütü PKK yandaşları, aralarında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu HDP'li 9 milletvekilinin tutuklanmasını bahane edip, Çukurova Caddesi'ni yaktıkları lastiklerle araç ve yaya trafiğine kapatıp, korsan gösteri düzenledi. Polisin müdahalesi sonucu göstericiler ara sokaklara kaçtı.

Sokak arasından 'Saddam' lakaplı Sedat Şimşek'in açtığı belirlenen ateş sonucu ağır yaralanan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Yeli, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit düştü. Olayla ilgili olarak Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6'sı tutuklu 30 kişi hakkında dava açıldı.

Tam 3 yıl süren yargılamanın ardından, 1 Mart 2019'da görülen karar duruşmasında Sedat Şimşek'e çifte ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl, olayın diğer organizatörlerinden Zeki Binici ağırlaştırılmış müebbet ve 'kasten adam öldürme' suçundan da 29 yıl hapis cezası aldı. Aynı davada yargılanan 14 sanığa 6 ay ile 25 yıl arasında değişen hapis cezası verilirken, diğer 14 sanık beraat etti.

Delil bırakmamak için her şeyi yapmış

Söz konusu olayda pompalı tüfekle havaya ateş açarak polisi pusuya çeken ve kanlı saldırının planlayıcılarından biri olan Osman Işıklı (31), Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yüreğir ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde saklandığı yerde yakalandı. Işıklı'nın olay anında tanınmamak için yüzünü bezle kapattığı, arkasında delil bırakmamak için de eline eldiven taktığı ve ayakkabısının üzerine de çorap geçirdiği öğrenildi.

Hakkında 14 yıl 5 ay hapis cezası verilen Işıklı, cezaevine konuldu.

Kaynak: İHA