Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan sonra evleniriz
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Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan sonra evleniriz

19.01.2021 10:36 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:47
Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan sonra evleniriz

Adana'da kadınlara zorla fuhuş yaptıran 6 kişi "Kiraz" operasyonunda yakalanıp tutuklandı. Operasyona ismini veren Kiraz lakaplı kadının çete lideri tarafından evlilik vaadiyle kandırıldığı öne sürüldü. "Önce fuhuştan para kazan sonra evleniriz" diyen çete liderinin genç kızı darp ve tehditle fuhşa zorladığı öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliğine bir kişi, Fırat Ç. (29) isimli şahsın kadınlara fuhuş yaptırdığı ihbarında bulundu.

EVLENME VAADİYLE KANDIRMIŞ

Bu ihbar üzerine harekete geçen polis savcılıktan alınan izinle Fırat Ç. ve bağlantılı olduğu şahısları teknik ve fiziki takibe başladı. Yapılan takip sonucunda Fırat Ç.'nin "Kiraz" lakaplı Seda Ş. (26) isimli bir genç kadınla kafede tanıştığını daha sonra ise evlilik vaadiyle kandırdığını belirledi.

"FUHUŞTAN PARA KAZAN SONRA EVLENİRİZ"

Polisin yaptığı takipte zanlının genç kadına "Evlenmek için para lazım bu da bizde yok. Bunun için fuhuş yapman gerekir, bir eskort sitesine fotoğraflarını koyalım fuhuştan para kazan sonra evleniriz" dediği; kadının önce kabul etmediği ancak tehdit edilince kabul ettiğini tespit etti.

Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan sonra evleniriz

TEHDİT VE DAYAKLA FUHŞA ZORLANMIŞ

Fırat Ç'nin daha sonra bir eskort sitesine Seda Ş'nin fotoğraflarını koyduğu, müşterilerle irtibata geçtiği, anlaştığı müşterilere Seda Ş.'yi gönderdiğini, fuhuştan sonrada kadının elinden bütün paraları aldığını tespit etti. Fırat Ç.'nin Seda Ş. fuhuş yapmak istemediği zamanda ise darbettiği belirlendi. Seda Ş.'nin darp edildiği için 4 kez polise başvurduğu ancak Fırat Ç.'nin Seda Ş.'yi yine darp ve tehdit ile şikayetinden vazgeçirdiği belirlendi.

KUZENİNİ DE AYNI ŞEKİLDE KANDIRMIŞLAR

Bu arada, polis yapılan teknik ve fiziki takipte Seda Ş.'nin kuzeni Tanyeli C.'nin de (25) Turan E. (29) tarafından evlilik vaadiyle kandırılıp fuhşa sürüklendiğini tespit etti. Ayrıca Fırat Ç. ve Turan E.'nin kadınlara fuhuştan kazandıkları paradan hiç vermediği, bu nedenle iki kadının da başka kadınlara fuhuş yaptırarak para kazandığı belirlendi. Polis bu tespitlerin ardından 13 Ocak günü operasyon için düğmeye bastı.

KİRAZ DÖVMESİ, OPERASYONA İSİM OLDU

Polis; Seda Ş. evlilik vaadiyle kandırılıp fuhşa sürüklenip darbedildiği için operasyona da onun lakabı olan "Kiraz" ismini verdi. Seda Ş'nin boynunda kiraz dövmesi olduğu için eskort sitelerinde isminin "Kiraz" olarak geçtiği belirlendi.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şafak vakti yapılan Kiraz operasyonunda polis şebeke lideri Fırat Ç. ile birlikte 5'i kadın 14 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlılardan Fırat Ç. ve diğerleri suçlamaları kabul etmedi. Ancak Seda Ş. ve Tanyeli C. evlilik vaadiyle kandırılıp fuhşa sürüklendiklerini söyleyip zanlılardan şikayetçi oldu.

Bu arada alınan ifadelerde şebeke lideri Fırat Ç.'nin fuhuştan kazandığı paralarla evine kadın çağırıp fuhuş yaparak harcadığı öne sürüldü. 14 zanlıdan 5'i ifadesi alındıktan sonra serbest kalırken 4'ü kadın 9 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Ömer G., Fırat Ç., Mehmet Burak A., Turan E., Mehmet Eşref Ö., Neriman Y. tutuklanırken, 3 kadın ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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