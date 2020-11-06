Yolcu otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu kurtarma çabası kamerada
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Yolcu otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu kurtarma çabası kamerada

06.11.2020 10:00 | Son Güncelleme: 06.11.2020 11:01

Tuzla ile Topkapı arasında yolcu taşıyan 500T numaralı özel halk otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuya polis, kalp masajı yaptı. Zamana karşı yarışılan o anlar kameraya yansıdı. Şahsın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

1 Temmuz'da 500-T numaralı özel halk otobüsünde Beykoz Kavacık'ta TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine seyir halinde iken bir yolcunun kalp krizi geçirdiğini gören, vatandaşlar şoföre haber verdi. Şoför, Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişteki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişinde bulunan Köprü Koruma Şube Müdürlüğü'nün önünde otobüsü durdurarak polisten yardım istedi.

UZUN SÜRE KALP MASAJI YAPTI

Polisin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri gelene kadar Köprü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polis, kalp krizi geçiren yolcuya müdahale etti. Yolcuyu oturduğu koltuktan kaldırarak koridora yatıran polis, yolcuya uzun süre kalp masajı yaptı. O anlar özel halk otobüsünün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından Beykoz'da özel bir hastaneye kaldırılan yolcunun ameliyata alındığı ameliyat sonrasında ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yolcu otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu kurtarma çabası kamerada

O ANLAR KAMERADA

Görüntülerde yolcunun fenalaştığını gören vatandaşların şoföre haber verdiği ve şoförün otobüsü polis noktasında durdurduğu görülüyor. Şoförün yardın istemesi üzerine polis ekipleri otobüse binerken bir polisin yolcuya müdahale ettiği anlar görülüyor. Sağlık ekipleri gelene kadar müdahalesini sürdüren polis, daha sonra yolcuyu sağlık ekiplerine teslim ediyor.

Yolcu otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu kurtarma çabası kamerada
Yolcu otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu kurtarma çabası kamerada
Yolcu otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu kurtarma çabası kamerada
Yolcu otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu kurtarma çabası kamerada
Yolcu otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu kurtarma çabası kamerada
Yolcu otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu kurtarma çabası kamerada
Yolcu otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu kurtarma çabası kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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