Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilden uyuşturucu çıktı
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Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilden uyuşturucu çıktı

Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilden uyuşturucu çıktı
Demirören Haber Ajansı / Atilla Memiş - Haberler | Güncel

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, polis ekipleri, uyuşturucu taşındığı ihbarı aldıkları otomobile 'dur' ihtarında bulundu.

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, polis ekipleri, uyuşturucu taşındığı ihbarı aldıkları otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayıp kaçan otomobil sürücüsü, başka bir araca çarpınca yakalandı. Otomobilde, 190 gram metamfetamin ile 5 gram esrar bulundu. Otomobilin sürücüsü Seyit Y. (33) ile araçtaki Arzu N. (30) gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobil ile Akşehir'e uyuşturucu madde getirileceğini tespit ederek, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği'ne bilgi verdi. Polis ekipleri, otomobile D-300 Karayolu üzerinde 'Dur' ihtarında bulundu. Sürücünün ihtara uymayarak kaçması üzerine, polis ekipleri de otomobili durdurmak için lastiklere ateş açtı. Otomobil, polis ekiplerinden kaçarken başka bir araca çarpıp kaza yapınca durdu. Otomobilde bulunan sürücü şüpheli Seyit Y., ile Arzu N. gözaltına alındı.Narkotik köpeği ile yapılan aramada otomobile gizlenmiş vaziyette bulunan 190 gram metamfetamin uyuşturucu madde ile 5 gram esrara el konuldu. İki şüpheli ifadelerinin ardından Akşehir Adliyesi'ne sevk edildi.


Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilden uyuşturucu çıktı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilden uyuşturucu çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla Memiş

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