Polisin dikkati bir otomobili yanmaktan kurtardı
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Polisin dikkati bir otomobili yanmaktan kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da devriye gezerken bir otomobilden çıkan dumanı fark eden polisin dikkati sayesinde araç yanmaktan kurtarıldı.

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Samsun'da devriye gezerken bir otomobilden çıkan dumanı fark eden polisin dikkati sayesinde araç yanmaktan kurtarıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Gezi Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye gezen polis ekipleri yol üzerinde park halindeki Chevrolet Spark marka/model 06 AY 2457 otomobilden duman çıktığını fark etti. Otomobilin sahibine ulaşmaya çalışan ekipler, itfaiyeye haber verdi.

Araç sahibine telefonla ulaşılmasının ardından otomobile ilk müdahaleyi ön camı kırarak polis ekipleri gerçekleştirdi. İtfaiye ekiplerinin de olay yerine ulaşmasıyla yangının büyüyerek aracı tamamen sarması önlendi. Yangın kısa zamanda söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı öğrenilen yangında sürücü bölmesinde araç içi donanımların bulunduğu panel yanmanın etkisiyle eridi. Sürücü Nurgül K. yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.

Polislere teşekkür etti

Aracın oğluna ait olduğunu söyleyen ve polis ekiplerinin erken müdahalesi için teşekkür eden Nurgül K., "Polis ekiplerine teşekkür ediyorum. Aracı yanmaktan kurtardılar. 10 dakika önce Vergi Dairesi'ne gittim. Son vergim vardı onu yatıracaktım. Oğlum beni aradı. 'Anne araba yanıyor, polis aradı' dedi. Koşa koşa geldim. Allah razı olsun polislerden. Polisler fark etmese daha kötüsü olacaktı. Neyse ucuz atlattık" dedi. - SAMSUN

Polisin dikkati bir otomobili yanmaktan kurtardı
Polisin dikkati bir otomobili yanmaktan kurtardı
Polisin dikkati bir otomobili yanmaktan kurtardı
Polisin dikkati bir otomobili yanmaktan kurtardı
Polisin dikkati bir otomobili yanmaktan kurtardı
Polisin dikkati bir otomobili yanmaktan kurtardı
Polisin dikkati bir otomobili yanmaktan kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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