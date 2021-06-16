Polisi telsizle öldüresiyle döven saldırgan mahkemede olayı hatırlamadığını öne sürdü
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Polisi telsizle öldüresiyle döven saldırgan mahkemede olayı hatırlamadığını öne sürdü

Polisi telsizle öldüresiyle döven saldırgan mahkemede olayı hatırlamadığını öne sürdü
Demirören Haber Ajansı / Ali Naki Erdoğan - Haberler | Güncel

Eskişehir'de gürültü yaptığı için kendisini uyaran polis memurunu, elinden aldığı telsizle başına defalarca vurarak ağır yaralayan saldırgan ilk kez hakim karşısında savunma yaptı. Olayları hatırlamadığını öne sürerek polis memurundan özür dileyen şüpheli, "Olayda telsiz ve kaymakamlık aracında meydana gelen zararı da karşılamak istiyorum" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi'nde görevli polis memuru Ali Ü., 2019 yılının temmuz ayında, nöbet tuttuğu Tepebaşı Kaymakamlığı önünde yüksek sesle telefonla konuşan Kadir B.'yi uyarınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kadir B., polis memuruna saldırdı. Kadir B., yere düşüp, bayılan polis memuru Ali Ü.'nün başına, elinden aldığı telsizle dakikalarca vurdu.

SALDIRGAN KISA SÜRE TUTUKLU KALDI

Saat 04.30 sıralarında yaşanan olaya, yakındaki bir kurumun güvenlik görevlisi Numan U. (29) müdahale etti. Numan U., saldırganı durduramayınca polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Kadir B.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Kadir B., tutuklandı. Kadir B., bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilirken, yaralanan polis memuru Ali Ü. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

"ALKOLLÜYDÜM, HATIRLAMIYORUM"

Kadir B. hakkında basit yaralama suçundan dava açıldı. Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan sanık Kadir B. salonda savunma yaptı. Aşırı alkollü olduğu için olaya ilişkin hiçbir şey hatırlamadığını öne süren Kadir B., "Net olarak hatırladığım bir şey yok. Aşırı alkollüydüm ve telefonda husumetli olduğum kişilerle konuşuyordum. Olaylara dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Olayı daha sonra medyadan öğrendim. Mahkeme huzurunda müştekilerden özür dilemek istiyorum. Olayda telsiz ve kaymakamlık aracında meydana gelen zararı da karşılamak istiyorum. Çok pişmanım" dedi.

POLİSİN AVUKATININ TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Sanık savunmasının ardından polis memuru Ali Ü.'nün avukatı adli kontrol şartının kaldırılmasını isteyerek, Kadir B. hakkında tutuklama kararı verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Kadir B.'nin tutuksuz yargılanmasına ve hakkında bulunan adli kontrol kararının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Polisi telsizle öldüresiyle döven saldırgan mahkemede olayı hatırlamadığını öne sürdü
Polisi telsizle öldüresiyle döven saldırgan mahkemede olayı hatırlamadığını öne sürdü
Polisi telsizle öldüresiyle döven saldırgan mahkemede olayı hatırlamadığını öne sürdü
Polisi telsizle öldüresiyle döven saldırgan mahkemede olayı hatırlamadığını öne sürdü
Polisi telsizle öldüresiyle döven saldırgan mahkemede olayı hatırlamadığını öne sürdü
Polisi telsizle öldüresiyle döven saldırgan mahkemede olayı hatırlamadığını öne sürdü
Polisi telsizle öldüresiyle döven saldırgan mahkemede olayı hatırlamadığını öne sürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Naki Erdoğan

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