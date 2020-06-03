Polisi şehit eden zanlılardan 2'si tutuklandı
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Polisi şehit eden zanlılardan 2'si tutuklandı

Polisi şehit eden zanlılardan 2'si tutuklandı Diyarbakır'da görevli polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edildiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınıp adliyeye çıkarılan zanlılardan M.E.C ile F.A tutuklandı.

03.06.2020 03:21 | Son Güncelleme: 03.06.2020 03:25

Polisi şehit eden zanlılardan 2'si tutuklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da görevli polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edildiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınıp adliyeye çıkarılan zanlılardan M.E.C ile F.A tutuklandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesinde, Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edildiği silahlı saldırıya ilişkin katil zanlıları Muhammet Emir Cura, F.A. ve M.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye çıkarıldı. Adliyedeki işlemleri tamamlan zanlılardan Muhammet Emir Çura ile F.A tutuklanırken, gözaltına alınan 3 kişide adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan polisi şehit eden silahı kullanan Muhammet Emir Cura'nın son 6 yılda 'kasten yaralama', 'hırsızlık', 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak' ile 'ateşli silah, bıçak ve diğer aletler bulundurmak' gibi 10 ayrı suçtan kaydının bulunduğu, F.A.'nın 'kasten yaralama, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak', 'kapkaç', 'resmi belgeyi bozmak' suçlarından 7, M.A.'nın ise 'kasten yaralama', 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak', 'gasp' ile "evden hırsızlık" suçlarından 11 kaydının olduğu belirlendi.

Polisi şehit eden zanlılardan 2'si tutuklandı

Kaynak: İHA

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