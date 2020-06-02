Polisi şehit eden zanlılar adliyeye çıkarıldı
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Polisi şehit eden zanlılar adliyeye çıkarıldı

Polisi şehit eden zanlılar adliyeye çıkarıldı Diyarbakır'da görevli polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edildiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlılar adliyeye çıkarıldı.

02.06.2020 13:10 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:14

Polisi şehit eden zanlılar adliyeye çıkarıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da görevli polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edildiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlılar adliyeye çıkarıldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde, Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edildiği silahlı saldırıya ilişkin katil zanlıları Muhammet Emir Cura, F.A. ve M.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye çıkarıldı.

Öte yandan polisi şehit eden silahı kullanan Muhammet Emir Cura'nın son 6 yılda 'kasten yaralama', 'hırsızlık', 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak' ile 'ateşli silah, bıçak ve diğer aletler bulundurmak' gibi 10 ayrı suçtan kaydının bulunduğu, F.A.'nın 'kasten yaralama, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak', 'kapkaç', 'resmi belgeyi bozmak' suçlarından 7, M.A.'nın ise 'kasten yaralama', 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak', 'gasp' ile "evden hırsızlık" suçlarından 11 kaydının olduğu belirlendi.

Polisi şehit eden zanlılar adliyeye çıkarıldı

Kaynak: İHA

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