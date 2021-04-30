Son dakika haberi | Polisi görünce kafenin balkonundan yan balkona böyle kaçtılar
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Son dakika haberi | Polisi görünce kafenin balkonundan yan balkona böyle kaçtılar

Son dakika haberi | Polisi görünce kafenin balkonundan yan balkona böyle kaçtılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Trabzon'da geçtiğimiz günlerde kafede oturan bir grup genç polisin pandemi denetimine geldiğini görünce oturdukları kafenin balkonundan yan binanın balkonuna kaçtı.

Trabzon'da geçtiğimiz günlerde kafede oturan bir grup genç polisin pandemi denetimine geldiğini görünce oturdukları kafenin balkonundan yan binanın balkonuna kaçtı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kafe ve restoranların kapalı olacağı duyurulmuş ve yasağa aykırı hareket edenlere ise cezai işlem uygulanacağı belirtilmişti. Trabzon'un Ortahisar ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir kafede çok sayıda kişinin olduğunu ve maske ve mesafe tedbirlerinin de hiçe sayıldığı ihbarını alan Emniyet ekipleri söz konusu kafeye baskın düzenledi. Kafenin balkon bölümünde oturan ve polisin geldiğini gören bir grup genç, kafenin balkonun yan taraftaki binanın balkonuna kaçmaya çalıştığı görüldü. Yaşananları telefonuyla çeken vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken, balkondan kaçmak isteyenler ise cep telefonu ile çekim yapanlara tepki gösterdi.

Öte yandan kafedeki 7 kişiye toplam 22 bin lira cezai işlem uygulandı. - TRABZON

Son dakika haberi | Polisi görünce kafenin balkonundan yan balkona böyle kaçtılar
Son dakika haberi | Polisi görünce kafenin balkonundan yan balkona böyle kaçtılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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