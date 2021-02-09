Polise şikayet ettiği şüpheli tarafından çocuklarının önünde vuruldu
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Polise şikayet ettiği şüpheli tarafından çocuklarının önünde vuruldu

09.02.2021 08:58 | Son Güncelleme: 09.02.2021 09:25

İZMİR'in Konak ilçesinde, 2 çocuk babası Kemal G.(37), pompalı tüfekle rastgele sağa sola ateş açtığı için şikayet ettiği şüpheli tarafından pompalı tüfekle evin çatısında vuruldu.

İZMİR'in Konak ilçesinde, 2 çocuk babası Kemal G.(37), pompalı tüfekle rastgele sağa sola ateş açtığı için şikayet ettiği şüpheli tarafından pompalı tüfekle evin çatısında vuruldu. Kemal G. hastaneye kaldırılırken, olayı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Bugün saat 01.00 sıralarında Konak ilçesi Ballıkuyu Mahallesi 1053 Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, Mustafa K. (29) iki gün önce sokakta pompalı tüfek ile rastgele sağa sola ateş açtı. Bunun üzerine, iki çocuk babası olduğu öğrenilen Kemal G., çocuklarına zarar gelmesinden korktuğu için Mustafa K.'yı polise şikayet etti.

ÇATIYA ÇIKARAK ATEŞ ETTİ

Olaydan iki gün sonra Kemal G.'nin kendisini şikayet ettiğini öğrenen Mustafa K., kendi evinin çatısına çıkarak, çatıda oturan Kemal G.'ye çocuklarının önünde pompalı tüfekle art arda ateş açtı. Kemal G., sağ baldırına ve göğsünün sol tarafına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Talihsiz adam kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı gerçekleştiren Mustafa K. olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Kemal G., ambulansa alınarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştarıma Hastanesi'ne sevk edildi. Kemal G.'nin durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri olayı gerçekleştiren Mustafa K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Kendini şikayet ettiği gerekçesiyle Kemal G.'yi pompalı tüfekle vuran şüpheli Mustafa K.'nın, 'Çocuk Kaçırma ve Alıkoyma', 'Motosiklet Hırsızlığı', 'Kasten Yaralama', 'Açıktan Hırsızlık', 'Yağma ve Reşit Olmayan Kişi ile Cinsel İlişki' gibi birçok suçtan kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Mustafa K.'nın yakalanması için çalışmalar sürerken, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Polise şikayet ettiği şüpheli tarafından çocuklarının önünde vuruldu
Polise şikayet ettiği şüpheli tarafından çocuklarının önünde vuruldu
Polise şikayet ettiği şüpheli tarafından çocuklarının önünde vuruldu
Polise şikayet ettiği şüpheli tarafından çocuklarının önünde vuruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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